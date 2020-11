Bænkspiller fremhævet efter stor præstation: - Kan godt være, at jeg skal gå efter topscorertitlen

HÅNDBOLD:Allan Toft Hansen er blevet vant til det. Han starter stort set alle Mors-Thy's kampe på bænken. Og når hans navn så bliver råbt op, så kender han sin rolle.

Den er hovedsageligt i defensiven, men onsdag aften beviste han, at han også kan bidrage i offensiven.

Hele seks mål blev det til i sejren i pokalkvartfinalen mod TTH Holstebro, og det er en pæn del for en spiller, som normalt ikke er nogen stor målmaskine. Stregspilleren har i gennemsnit scoret mindre end et mål per kamp indtil videre i sæsonen.

- Jeg vil sige, jeg lykkedes med det meste, og det er sgu rart at have sådan en kamp engang imellem, lyder det ydmygt, før han med et grin kommer med en lidt mere kæk kommentar.

- Det kan godt være, at jeg skal gå efter topscorertitlen nu.

Det var et Mors-Thy hold, som mod TTH Holstebro leverede over hele paletten, og det vil ikke være nogen overdrivelse at konkludere, at en god håndfuld spillere kandiderede til kampens spiller.

Derfor siger det også en hel del, at Jonas Wille, cheftræner for Mors-Thy peger på en enkelt spiller, som han vil fremhæve. Nemlig Allan Toft Hansen.

- Jeg synes, at det er på sin plads at fremhæve Allan Toft. Han har haft en rolle som nummer to gennem hele sæsonen og har været ultraloyal. Så det er en ekstra god historie, at en lokal dreng fik lov at være så central og så god i så historisk en kamp, lyder rosen fra Jonas Wille.

Allan Toft Hansen har på trods af sine bare 24 år været i Mors-Thy Håndbold siden 2013, og det gør ham til den spiller, som har været længst tid i klubben. En titel som forpligter.

- Selvom jeg stadig er ung, så har jeg efterhånden en del rutine, og på så ungt et hold, som vi har, så er det nok der, som jeg kan bidrage med mest.

- Derudover skal jeg være med til at banke en ny energi ind på holdet, når jeg i løbet af kampen kommer ind fra bænken, siger Allan Toft Hansen.

Mors-Thy Håndbold får ikke lang tid til at glæde sig over pladsen i Final4, da Aarhus Håndbold allerede på fredag venter hjemme i Herre Håndbold Ligaen.