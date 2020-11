Bæstet Thelander: En kamp efter mit hoved

FODBOLD:AaB fik et fint point i udekampen mod FC Midtjylland, da begge hold lørdag aften måtte gå fra banen uden en scoring.

I en superligakamp, hvor FC Midtjylland måske havde det bedste forsøg, var det alligevel AaB, der havde optræk til meget i anden halvleg, hvor FCM blev pakket mere og mere ind.

Og det var især Rasmus Thelander, der stod for indpakningen her, hvor vi nærmer os julemåneden. I 90 minutter havde han totalt styr på Sorry Kaba i FCM-offensiven.

- Det er jo en kamp efter mit hoved, og som jeg godt kan lide det. Der er mange dueller, og det er der, jeg er stærkest, lyder det fra AaB's forsvarsspiller.

I løbet af kampen kom han vel først i omkring 20 hovedstødsdueller, og når først han gik op, så var det bare om for holdkammeraterne at koncentrere sig om nedfaldet.

- Vi fik fordelt opgaverne rigtig fint. Jeg tog de store luftdueller, og de fik lukket godt af på siderne. Og så er det jo ikke engang, fordi vi er voldsomt tilfredse med det ene point, siger forsvarsspilleren om sine to makkere i midterforsvaret, Daniel Granli og Jores Okore.

- FCM er sådan et hold, vi gerne vil måle os med, og vi vil gerne have tre point hernede. Jeg synes, der var mange ting, der lykkes for os, og vi har et godt hold. Men vi skal simpelthen blive noget bedre til lige at stikke kniven ind i en kamp som den her. Så kan vi begynde at tage det helt store ryk fremad, siger Rasmus Thelander.

Med det ene point er AaB på fjerdepladsen i Superligaen, men tre hold har mulighed for at rykke forbi, inden spillerunden er færdig.