Bagspiller bombede løs i Aalborgs vigtige semifinalesejr: Stort fokus på svensk stjerne gav god plads

HÅNDBOLD:Lettelsen var til at tage at føle på, da Aalborg Håndbold onsdag aften med en 24-22-sejr trak det længste strå i den første DM-semifinale mod Bjerringbro-Silkeborg.

Aalborg Håndbold førte fra start til slut, men i kampens slutfase var det lige ved at blive spændende for det smalle Aalborg-hold, der igen måtte stille op uden en håndfuld skadede spillere.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen.

- Som jeg også havde sagt før kampen, forventede jeg ikke en poleret håndboldkamp. Det blev en intens kamp, hvor vi ville gøre alt for at grave dybt for at få den sejr, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

- Jeg har lige fortalt spillerne, hvor kæmpe stor respekt, jeg har for dem. Det er den fjerde hjemmekamp på meget kort tid, og det er de samme spillere, der har trukket et stort læs sammen med nogle unge drenge, der også kommer ind og viser, at de virkeligt vil det her. Det er bare en fornøjelse, uddyber han.

En af de spillere, der trak et stort læs, var Nikolaj Læsø, og derfor var det også passende, at det blev bagspilleren, der endeligt afgjorde kampen med sin scoring til 24-22 få sekunder før slutsignalet. Dermed nåede Læsø op på ni scoringer.

- Det var en fin kamp, hvor jeg blev sat i nogle gode situationer. Jeg ved, at alle hold har meget fokus på Felix Claar, og det gav måske mig lidt ekstra plads, som jeg fik udnyttet fint, siger Nikolaj Læsø.

Aalborg Håndbolds skadesliste tæller i øjeblikket blandt andre Lukas Sandell og Aron Pálmarsson, og det betød, at Nikolaj Læsø som Felix Claar fik fuld spilletid i angrebsspillet.

- Jeg elsker at spille håndbold og hader at sidde ude på bænken. Jeg ved, at det er en del af det engang imellem, men i øjeblikket er der brug for, at jeg spiller meget, og det gør jeg hellere end gerne.

- Min krop har det overraskende godt nu, og det er bare pissesjovt at spille de her kampe. Det er den slags kampe, vi træner hele året for, så selvfølgelig er jeg også klar til at give alt, hvad jeg har, siger Nikolaj Læsø.

Det skadesramte Aalborg-hold var dog ramt på ressourcerne i slutfasen, erkender Stefan Madsen.

- Der var ved at være udsolgt, og til sidst blev vi også ramt af, at René (Antonsen, red.) fik sin tredje udvisning. Jeg er bare glad for, at vi kom igennem det, og at vi har en uge til næste kamp. Måske lykkens gudinde tilsmiler os lidt, så vi kan få lidt flere spillere klar, siger Stefan Madsen.

Stefan Madsen var meget tilfreds med sit holds indsats i onsdagens DM-semifinale. Foto: Bente Poder

Til onsdagens kamp havde han bagspillerne Andreas Holst og Sebastian Henneberg tilbage på holdkortet, men ingen af dem kom i kamp.

- De var spilleklar, men Holst har lige haft brækket næsen, og derfor går jeg ud fra, at han stadig er lidt påpasselig. Henneberg har ikke spillet på det her niveau i meget lang tid, og i en kamp i sådan en heksekedel og med sådan en fysik vurderede jeg, at det var bedst, at de blev ude, siger Stefan Madsen.

I stedet kunne han glæde sig over en meget stærk defensiv, der i sidste ende også havde en meget stor del af æren for, at Aalborg snuppede det første semifinalestik. Målmand Simon Gade kom ud af kampen med en redningsprocent i underkanten af 40.

- Jeg er meget glad for, at vi fik modbevist kritikerne. Vi har hele tiden haft stor tiltro til både Gade og Agge (Mikael Aggefors, red.) og har aldrig tvivlet på deres kvaliteter. Det er et sammenspil mellem målmand og forsvar, og vi har været udfordret i nogle kampe, men i dag fungerede det sammenspil fantastisk, siger Stefan Madsen.

Med onsdagens sejr skal Aalborg Håndbold bare have et point i næste uges returkamp for at sikre sig pladsen i finalen. En Bjerringbro-Silkeborg-sejr vil udløse en tredje og afgørende kamp i Aalborg.

- Det betyder alt for mig at komme i finalen. Det er et delmål, for vi skal i finalen og vinde den igen i år. Det er det eneste, jeg tænker på nu, for jeg vil gøre alt for at slutte godt af i Aalborg, siger Nikolaj Læsø, der efter denne sæson skifter til portugisiske Porto.

Aalborg Håndbold - Bjerringbro-Silkeborg