Bagspiller stopper i Mors-Thy omgående

HÅNDBOLD:Tobias Svend Rasmussen vendte før denne sæson tilbage til Mors-Thy Håndbold efter at have spillet en årrække i 1. division hos Skive, men nu siger bagspilleren farvel igen.

Mors-Thy Håndbold fortæller i en pressemeddelelse, at Tobias Svend Rasmussen forlader klubben med øjeblikkelig virkning, fordi han ikke kan få hverdagen med håndbold på topplan og et job i det civile erhvervsliv til at hænge sammen.

- Jeg kan desværre ikke få en fuldtidsarbejdsuge hos Pure Power og det at være en del af et elitemiljø til at hænge sammen. Jeg har været meget glad for at være her - "familien” i og omkring Mors-Thy Håndbold er mere end velfungerende og har betydet meget for mig. Jeg glæder mig til at komme på besøg og følge drengene i deres færd på banen, siger Tobias Svend Rasmussen i pressemeddelelsen.

Afskeden ærgrer Mors-Thys sportschef Henrik Hedegaard.

- Svend har været en god fyr at have i truppen. Han er kommet med en masse energi og godt humør. Det er ærgerligt, men vi har selvfølgelig fuld forståelse for Svends situation, siger Henrik Hedegaard.