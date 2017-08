Bak smadrede feltet i Aalborg

CYKLING: Vejret var ikke med arrangørerne af lørdagens gadeløb i Aalborgs midtby. Det regnede stort set non-stop gennem det fem kvarter lange løb, men alligevel var der mødt pænt med tilskuere op omkring målstregen på Nytorv.

De fik ikke Danmarks bedste cykelrytter - Jakob Fuglsang fra Astana - at se, da han fredag aften brækkede kravebenet ved et gadeløb i Herning. I stedet overtog Lars Bak fra Lotto-Soudal både favoritværdighed og rampelys.

To ryttere stak af på det, der ellers var annonceret som en opvarmningsomgang, og det irriterede Lars Bak så meget, at han valgte at køre op til og såmænd også forbi de to. Dernæst kørte han solo i de sidste 50 minutter af løbet og kunne lade sig hylde som en populær vinder af Spilnu.dk Grand Prix 2017. Det er anden gang i Aalborg, hvor han også var hurtigste mand i 2013.

Adskillige ryttere styrtede undervejs i løbet, så feltet var til slut sprængt i atomer. Andenpladsen gik til Alexander Salby fra BHS Almeborg-Bornholm, mens Daniel Stampe fra Team ACR-FBL tog tredjepladsen.