Balancekamp for Aalborg Håndbold: - Det er fuldstændig afgørende

AALBORG:Aalborg Håndbold får i de kommende uger et europæisk pusterum, men det betyder ikke, at holdet har råd til at fjerne foden fra speederen. Forude venter fire ligakampe, som formentlig kræver fire sejre, hvis ikke førstepladsen i HTH Herreligaen skal konverteres til en andenplads.

- Det bliver en fuldstændig afgørende periode, for det er nu, at vi skal danne grobund for at vinde grundspillet, som er vores klare målsætning. Derfor har vi ikke råd til at slække på noget som helst, siger cheftræner Stefan Madsen.

Hvis Aalborg Håndbold mod forventning ikke skulle stå med DM-guldet, når sæsonen er slut, vil en grundspilssejr være en vigtig livline i forhold til at beholde en plads i Champions League.

GOG er blot ét point efter Aalborg Håndbold i tabellen, og de regerende mestre har trods tabet af flere profiler præsenteret sig flot. Blandt andet med en sejr over Magdeburg i Champions League.

Bredden skal bruges

- Det ser ud til, at det kræver rigtig mange point at vinde det grundspil, for GOG har stået flot imod i et travlt program. Senest var de gode til at afgøre kampen mod Nordsjælland tidligt, så de kunne spare lidt på ressourcerne, roser Aalborgs cheftræner.

- Det bliver også vores balancekamp i den kommende periode, at vi skal være 100 procent til stede, men samtidig skal turde bruge den bredde, vi har på holdet, forklarer Stefan Madsen.

Buster Juul og Martin Larsen (i baggrunden) er fortsat på skadeslisten hos Aalborg Håndbold. Foto: Henrik Bo

Skadeslisten er heldigvis til at overskue hos Aalborg Håndbold. Udover langtidsskadede Martin Larsen er det kun Buster Juul, der sidder udenfor. En knæskade hos fløjspilleren har ikke opført sig helt som håbet.

- Der sidder noget brusk og driller, som vi skal have styr på, så Buster er desværre stadig ude i en lidt længere periode, vurderer Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold spiller tirsdag aften klokken 18.30 på udebane mod TTH Holstebro i HTH Herreligaen. På lørdag gælder det så Ribe-Esbjerg på hjemmebane, inden turen går til Nordsjælland og Kolding.

Næste Champions League-opgave for aalborgenserne er 23. november hjemme mod franske Nantes.