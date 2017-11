Balotelli slog til på væddeløbsbanen

HESTESPORT: Hvad Danmark ikke kunne klare mod Irland i Parken, ordnede Anders Pedersen-trænede Balotelli lørdag aften på Racing Arena Aalborg.

Trods en svær udgangsposition var Anders Pedersen offensivt indstillet med sin sejrsvante hest. Efter en forcering viste Balotelli sig bare bedst til slut og kunne dermed tage sjette sejr på stribe og fastholde sin position som ubesejret på hjemmebanen i Aalborg. Det betød også, at Balotelli står med særdeles gode kort på hånden i kampen om den eftertragtede titel som årets sejrshest på Racing Arena Aalborg, hvilket ikke er helt uvæsenligt for medejer Lars Larsen.

- Det er da rigtig sjovt, og med to sejre ned til den nærmeste konkurrent ser der da bestemt lyst ud, fortæller den initiativrige nordjyde, som tidligere har stået i spidsen for den succesfulde anpartsstald Salina-Klubben.

Balotelli har i denne sæson vist sig som en sand sejrssluger efter at have løbet sejrsløs i hele 2016.

- Han er fri for virus og sygdom nu og tager bare helt vildt godt imod træningen hos Andersen, og det er der, forskellen ligger, fortæller Lars Larsen.

- Samtidig matchede vi ham ret hårdt sidste år, hvor han flere gange mødte rigtigt gode heste i Sverige. Det tror jeg har hærdet ham og været med til at gøre ham så god, som han er lige nu. Jeg tror faktisk aldrig, han har været bedre. Derfor får han også lov til at starte, så længe formen ser ud til at holde, så det er bare med at nyde det så længe, det går godt, siger Lars Larsen.