Bange anelser om AaB-spiller bekræftet

AALBORG:Det så slemt ud, da Kristoffer Pallesen søndag måtte hjælpes fra banen i slutfasen af AaB's superligakamp mod AC Horsens. Backen var tydeligvis i store smerter og stillede efterfølgende ikke op til interviews.

Tirsdag har AaB så bekræftet de bange anelser. Den rutinerede back har nemlig overrevet den ene akillessene. Han blev allerede mandag opereret for skaden og er færdig for sæsonen.

- Vi er meget kede af det på Kristoffers vegne, og vi ønsker ham alt det bedste i hans vej tilbage til fodboldbanen, hvor vi naturligvis vil gøre alt for at hjælpe ham så meget som muligt, siger cheftræner Oscar Hiljemark til AaBsport.dk.

Det er uvist, hvornår 33-årige Kristoffer Pallesen igen kan spille fodbold. Prognoserne omkring den type skade kan variere meget.

- Jeg må indrømme, at det gør ondt både fysisk og mentalt, for det er en lang proces, jeg nu skal igennem, og jeg er meget ked af, at jeg ikke kan hjælpe holdet på banen i denne vigtige periode. Jeg vil nu gøre mit bedste for at støtte holdet mest muligt uden for banen, udtaler han.

Kristoffer Pallesen er indtil videre står noteret for 180 kampe for AaB. Han har kontaktudløb i sommeren 2024.