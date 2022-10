Barcelona er en vigtig skalp på Aalborgs vej mod toppen

HÅNDBOLD:I marts 2015 oplevede Aalborg Håndbold et definerende nederlag på internationalt plan. I Aalborg vandt storholdet FC Barcelona nemlig med sønderknusende 31-11 og udelukkede nordjydernes avancement fra 1/8-finalerne i Champions League allerede inden returkampen i Spanien.

Onsdag gæster catalonierne igen Nordjylland, og i mellemtiden er der sket meget. Barcelona er fortsat et storhold, men Aalborg Håndbold har rykket sig markant i årene, der er gået.

- Barcelona har altid været et verdensklassemandskab. Det er mest os, der bevæger os i en retning og kommer tættere på dem. Nu tror vi jo på, at vi kan spille lige op med dem og ikke mindst slå dem. Men det kræver, at vi spiller på topniveau alle mand. Ellers kan ingen slå Barcelona. Det er nok det bedste hold i verden, selvom Magdeburg slog dem forleden, siger direktør Jan Larsen.

Storkampen kommer dog kort efter, at Aalborg Håndbold-spillerne blev genforenet ovenpå landskampspausen. Det kan blive en faktor onsdag aften, indrømmer René Antonsen.

- Vores kamp mod Sønderjyske bar præg af, at vi havde haft en del afsted med landsholdene. Sådan er det generelt. Det tager nogle kampe, før man finder niveauet igen. Men vi er godt klar over, at vi skal skyde med skarpt, så vi har brugt de seneste træninger på at finde sammen og finde de rytmer, som vi havde inden pausen. Ellers er vi der, hvor vi skal være, føler jeg, siger stregspilleren.

Vigtig kamp mod toppen

Netop FC Barcelona har et markant kapitel i historien om Aalborg Håndbolds vej mod tinderne. Det er et af to internationale storhold, i selskab med Kielce, som aalborgenserne endnu ikke har slået. De stod ligeledes i vejen for den allerstørste triumf i sidste års Champions League-finale.

- Jeg har sagt til spillerne, at nu skal vi have den her med. Der er ikke nogen, som bare kommer til Aalborg og slår os mere. Det ved de også. De undervurderer os absolut ikke, og vi skal finde vores absolutte topniveau for at baske dem, lyder det fra Jan Larsen.

- Det vil skuffe os meget, hvis vi ikke spiller lige op med dem. Ja, det vil også skuffe os at tabe. Der er ikke mange hold, der slår os i Aalborg, og vi forventer to point. De taber ikke ret mange point, og det er vi klar på, men vi ser også os selv som et hold, der ikke må smide point. Hvis vi skal til toppen, skal vi måle os med dem, siger Aalborg-anfører René Antonsen.

Tilbage i 2015 var Antonsen endnu ikke vendt hjem til Aalborg Håndbold efter to sæsoner i Ribe-Esbjerg. Men Jan Larsen kan sagtens huske den mørke aften for mere end syv år siden, hvor Aalborg Håndbold blev ydmyget på eget halgulv.

- Det var voksne mænd mod nogle knægte dengang. Det var året efter, at vi vandt DM med det yngste hold nogensinde, og de var lige så stor en mastodont som nu. Resultatet gjorde ondt, men vi vidste godt, at vi ikke var i nærheden af at kunne slå dem over to kampe. Nogle gange skal du have én over nakken for at lære, og det gjorde vi der, siger han.

Kunne sælge 10.000 billetter

Der er betalt mange lærepenge siden dengang, og budgettet i Aalborg Håndbold ser markant anderledes ud. Det kan eksempelvis ses på holdkortet, hvor tidligere Barcelona-profiler som Mikkel Hansen og Aron Pálmarsson stiller op i den røde trøje.

Med store navne på gulvet og en mastodont på besøg er der altså lagt op til en stor aften i Aalborg.

- Interessen har været stor. Alt er revet væk. Der har næsten ikke været billetter til salg på grund af interessen fra samarbejdspartnere, EHF og andre. Vi kunne nok have solgt det dobbelte, vil jeg tro. Mit bud er, at vi kunne være 8-10.000 tilskuere, men nu kommer de 5000, og jeg er sikker på, at de gør alt for at hjælpe os. Vi får brug for en sydende og kogende Sparekassen Danmark Arena, hvis det skal lykkes, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Kampen mod storholdet spilles klokken 20.45 i Gigantium.