Barthold elsker at møde norske venner - og hader at tabe til dem

AALBORG:Spillet har været hakkende og resultaterne undervældende for Aalborg Håndbold i denne sæsons Champions League, og derfor er holdets videre skæbne usikker før de sidste ro runder af gruppespillet.

Med en hjemmesejr over norske Elverum onsdag aften kan Stefan Madsens mandskab dog hamre en pæl igennem tvivlen og sikre en billet til ottendedelsfinalerne.

- Det er en modstander, jeg elsker at møde og hader at tabe til. Heldigvis har jeg haft overhånden på dem, mens jeg har spillet i Aalborg, og det må gerne fortsætte, siger Aalborg Håndbolds norske fløjspiller, Sebastian Barthold.

- Vi er selvfølgelig favoritter på vores hjemmebane, og vi tænker kun på at tage de to point. Men Elverum har format og spillere, der kan drille alle, hvis de får det til at fungere, advarer Sebastian Barthold.

Aalborg Håndbold mod Elverum Onsdagens opgør er det sjette mellem de to hold i Champions League-historien

Aalborg har vundet alle fem hidtidige indbyrdes kampe

15/9-2019: Elverum - Aalborg Håndbold 24-34

1/3-2020: Aalborg Håndbold - Elverum 30-28

8/12-2021: Elverum - Aalborg Håndbold 28-34

23/2-2022: Aalborg Håndbold - Elverym 32-27

21/9-2022: ELverum - Aalborg Håndbold 25-33 VIS MERE

- Vi så, at de førte stort i første halvleg af deres seneste kamp mod Pick Szeged, og vi har tidligere haft problemer med dem på hjemmebane, selvom vi førte komfortabelt undervejs, pointerer den norske fløj.

Elverums altoverskyggende stjerne er den 22-årige playmaker Tobias Grøndahl. Han blev i sidste sæson kåret til bedste unge spiller i Champions League.

Aalborg Håndbold skal have styr på Elverums Tobias Grøndahl, der her ses i de to holds første indbyrdes møde i sæsonen. Arkivfoto: Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix

- De spiller en god teknisk håndbold, hvor han er primus motor i alt, hvad de foretager sig rent offensivt. Så det handler i høj grad om, at vores defensiv skal have styr på ham, forklarer Sebastian Barthold, der suppleres af cheftræner Stefan Madsen:

- Elverum har også nogle stregspillere, der måske ikke er så store og fysiske, men som til gengæld hele tiden er i bevægelse, så der skal vi sørge for at være på tæerne, siger han.

Kun Celje kan drille

Det er kun Celje, der kan spænde ben for Aalborg Håndbolds videre færd i Champions League, og med to runder tilbage halter slovenerne tre point efter. Celje spiller onsdag ude mod THW Kiel, inden de i sidste runde tager imod netop Aalborg.

- Vi har lidt at revanchere i Champions League - både overfor os selv og vores fans - så vi skal først og fremmest sørge for at fjerne den sidste tvivl om, hvorvidt vi går videre, fastslår Sebastian Barthold.

Den aktuelle sjetteplads sender Aalborg Håndbold i armene på enten Magdeburg eller Veszprém i ottendedelsfinalen. Kan de kravle forbi Pick Szeged og op på femtepladsen, ligner det til gengæld en rent dansk duel mod GOG.

- Vi skal ikke begynde at spekulere i, hvem vi eventuelt skal møde på et senere tidspunkt. Vi har et stykke arbejde, der skal gøres færdigt først, fastslår Sebastian Barthold.

Der er kampstart mellem Aalborg Håndbold og Elverum onsdag klokken 18.45 i Sparekassen Danmark Arena. Der er kun få ledige billetter tilbage.