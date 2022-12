Barthold jagter forløsning under usædvanlig Aalborg-nedtur

AALBORG:Med torsdagens nederlag på udebane mod Nantes har Aalborg Håndbold tabt fire gældende turneringskampe i streg. Det er en helt særlig situation for klubben, der gennem de seneste år har sigtet efter stjernerne i den europæiske håndboldtop. Man skal således præcis fem år tilbage for at finde en tilsvarende stime af nederlag af aalborgenserne.

Den formmæssige bakkedal er dermed en uvant situation i Aalborg for norske Sebastian Barthold, som var ude med en længerevarende skade i den dårlige periode for et halvt årti siden.

- Vi er ikke vant til den situation, men jeg kan ikke mærke nogen dårlig stemning af den grund. Vi har ikke præsteret fra den hylde, som vi gerne vil, men vi er ambitiøse og vil vinde alle kampe, vi spiller. Vi har italesat en del ting, som skal gøres bedre. Nogle gange har vi manglet energi og begejstring omkring, hvad vi laver, hvor vi så har været for tændte til næste kamp og vil for meget. Der kommer det over styr. Det er en blanding, hvor vi ikke får ramt det rette tændingsniveau frem til kampen, og så kommer vi under pres, når man ikke kommer godt fra land, siger venstrefløjen.

Han afviser til gengæld, at det tætte program med både ligahåndbold og Champions League kan være en undskyldning for det svingende tændingsniveau. Det skal Aalborg Håndbold nemlig kunne håndtere, pointerer den 31-årige nordmand.

- Vi har haft den slags program i meget lang tid. Vi er jo vant til at spille mange kampe, men når de dårlige kampe kommer lige efter hinanden, forstærkes det nok lidt, at vi ikke rammer det niveau, som vi vil. Vi har tabt to ligakampe, og så har vi tabt til Barcelona, Celje og Nantes. Det er jo hold, som man kan tabe til. Havde vi så tabt de to ligakampe over en længere periode, havde man ikke tænkt over det, som man gør nu, siger Sebastian Barthold.

- Vi skal bare have den her forløsende følelse af at være tilbage. Det er den, som vi skal kæmpe for. Jeg kan love, at man ser et andet Aalborg-hold, når den kommer, tilføjer fløjen.

Sebastian Barthold selv er en af flere erfarne profiler på Aalborg Håndbolds mandskab, hvis præstationer har været svingende. Det har givet en smule spilletid til unge Mikkel Ladefoged på venstre fløj, da Buster Juul fortsat er ude efter lang tid med knogleødem. Derfor står Barthold også med et stort ansvar på fløjen.

- Det har jeg det fint med. Det er træls for Buster, at han er ude i længere tid, og nogle gange ville det være fint at have ham med, når jeg ikke spiller godt. Men jeg er klar over, hvad jeg kan, og jeg har ingen problemer med at tage ansvaret på den position.

- Jeg er ikke bange for at tage det ansvar, som skal til, og det tror jeg ikke, at nogen i Aalborg er. Vi må alle tage ansvar. Så selvom jeg ikke har ramt de seneste kampe, som jeg gerne vil, så ser jeg fremad og ser frem til de opgaver, som kommer, lyder det fra ham.

Søndag kan Aalborg Håndbold ende den usædvanlige stime, når de gæster Lemvig-Thyborøn og skal kæmpe for ikke at sakke yderligere efter GOG i toppen af HTH Herreligaen.

- Jeg har en forventning om, at vi tager derned med hensigt om at præstere bedre end på det seneste. Det skal vi, siger Sebastian Barthold kontant om søndagens ligakamp.

Kampen spilles klokken 16 i Arena Vestjylland Forsikring Lemvig.