Bassogog scorer to mål og sikrer overlevelse

FODBOLD: Lørdag formiddag dansk tid fik navnet Christian Bassogog igen masser af opmærksomhed på sociale medier. Den tidligere AaB-spiller scorede nemlig to mål for kinesiske Henan Jianye FC og sikrede dermed, at klubben ikke rykker ned.

Den camerounske offensivspiller stod for to omstillingsmål i 2-1-sejren over Yanbian Funde, som dermed har 11 point op til Henan Jianye FC og rykker ned fra den kinesiske Super League. Målene faldt i 6. og 48. minut.

Med lørdagens indsats er den 22-årige Christian Bassogog oppe på 10 mål i 23 ligakampe for klubben.

AaB solgte i starten af året camerouneren til Henan Jianye, efter Cameroun blev afrikanske mestre, og den daværende AaB’er blev kåret til turneringens bedste spiller.