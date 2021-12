Boelts mundvige kommer ikke til at hænge, selvom han må stoppe som borgmester PLAN A blev til PLAN B: Arne Boelt (S) havde en hemmelig plan om at stoppe som Hjørrings borgmester om fire år, men den plan var vælgerne ikke med på. Derfor har han det fint med at blive menigt byrådsmedlem med en udvalgspost