Bedst og værst hos AaB i foråret: Se hele listen

FODBOLD:AaB's forårssæson i Superligaen endte som bekendt som lidt af en maveplasker med nederlaget til Viborg FF i playoff-kampen om en plads i Uefa Conference League. Det ændrer dog ikke på, at flere profiler udmærkede sig med en stærk halvsæson.

Selvom Jacob Rinne brændte i straffesparkskonkurrencen mod Viborg, var målmanden en af holdets helt store profiler i forårets 16 superligakampe.

Efter alle opgørene har vores udsendte journalister givet en bedømmelse til de AaB-spillere, der var på banen i mindst en halv time, og når hele boet er gjort op, står den svenske målmand øverst på podiet.

Med et snit på 3,75 ender Jacob Rinne som en sikker vinder i den interne AaB-duel, og det er samtidig et udtryk for, at svenskeren i foråret hævede sit i forvejen høje niveau. I første halvdel af sæsonen måtte han nøjes med et karaktergennemsnit på 3,35.

Jacob Rinne har haft travlt mellem stængerne for AaB i denne sæson, hvor han 77 gange har måttet redde en afslutning i feltet - flere end nogen anden målmand i Superligaen. Samlet set er det blevet til 115 redninger - hvilket også er flest af alle.

Duelstærk Thelander næstbedst

Rasmus Thelander ender på andenpladsen på AaB's forårsliste, hvor han må nøjes med et karaktergennemsnit på 3,40. Det er et mærkbart fald fra de enestående 4,11, som i efteråret sikrede han førstepladsen på listen. Skader og karantæner gjorde dog også, at Thelander kun nåede at blive bedømt i 10 kampe i foråret.

Et kig i superligastatistikken afslører, hvor Thelander især har sin styrke. Med 112 vundne luftdueller er han bedst af alle i den kategori.

Fælles for Jacob Rinne og Rasmus Thelander er, at de formentlig begge har spillet deres sidste kamp i AaB-trøjen. Rinne har allerede taget afsked, mens Thelanders kontrakt er løbet ud - uden at parterne virker tæt på en forlængelse.

Jacob Rinne har med sikkerhed haft sin sidste redning for AaB, som han kom til i sommeren 2017. Foto: Torben Hansen

Den største fremgang på AaB's forårsliste står midtbanespillerne Malthe Højholt og Magnus Christensen for. De stiger begge fem pladser og ender som henholdsvis femte- og sjettebedst i den netop overståede halvsæson.

Største fald fra tinderne står Pedro Ferreira for, da portugiseren i efteråret var tredjebedst med 3,53 i karaktersnit, mens han i foråret slet ikke har fået spilletid nok til at være med på listen. Skader har ødelagt halvsæsonen for Ferreira, der blot har været på banen i fire kampe. Minimumskravet til listen er, at spilleren har fået en bedømmelse i fem opgør.

Kristoffer Pallesen oplever også en markant fald på listen på hele seks pladser i forhold til efteråret. Hans snit er dalet fra 3,30 til 2,32 - hvilket sender højrebacken ned på 15. pladsen. Kun Kasper Høgh har ifølge Nordjyskes udsendte været dårligere.

I den seneste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten gør vi også status på den netop afsluttede AaB-sæson. Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt og i din foretrukne podcast-app.