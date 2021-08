Bekræftet: AaB henter nordmakedonsk landholdsangriber

FODBOLD:Allerede mandag kunne Nordjyske afsløre, at superligaklubben AaB var tæt på at leje den makedonske landsholdsangriber Aleksandar Trajkovski i La Liga-klubben Mallorca.

Tirsdag eftermiddag kunne aalborgenserne så bekræfte, at aftalen er i hus og i første omgang gælder indtil sommeren 2022. Aleksandar Trajkovski har kontrakt hos spanierne indtil sommeren 2023, og der meldes ikke noget om, hvorvidt AaB har sikret en købsoption i aftalen.

- Aleksandar Trajkovski er en spiller, vi ikke tidligere i transfervinduet har kunnet komme i nærheden af, men vi har holdt os til, og vi er glade for nu at have fået en aftale på plads, siger AaB's sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

Den 28-årige nordmakedoner var med til sommerens EM-slutrunde, hvor han fik spilletid i to af sit lands tre gruppekampe.

Hos Mallorca er han kørt ud på et sidespor og har ikke spillet mange førsteholdsminutter i år. Tidligere har han været hos italienske Palermo, hvor han i 113 kampe lavede 20 mål og 16 assists. Her var han holdkammerat med AaB's assistenttræner, Oscar Hiljemark.

- Som type er Aleksandar meget seværdig med sine driblefærdigheder og sit blik for spillet, ligesom han også har stor skudstyrke med sit højreben, og så kan han skabe det uventede, siger Inge André Olsen.

- Han han dække alle offensive pladser og bliver dermed et ekstra supplement til vores øvrige dygtige offensive spillere, tilføjer sportschefen i pressemeddelelsen.

Aleksandar Trajkovski er udtaget til Nordmakedoniens kommende VM-kvalifikationskampe mod Armenien, Island og Rumænien, og derfor tiltræder han først i AaB i løbet af næste uge.