Bekræftet: Ombejlet russer er klar for Aalborg Pirates, men fans får pengene tilbage

ISHOCKEY: Så er det sikkert og vist, at Kirill Kabanov i den kommende sæson skal spille for Aalborg Pirates, hvor den russiske forward også var en stor profil, da piraterne for to år siden vandt både det danske mesterskab og en pokaltitel.

Allerede 6. august meldte Aalborg Pirates ud, at man havde en aftale med Kirill Kabanov under forudsætning af, at klubben kunne få finansieringen på plads. Desuden indeholdt aftalen en klausul, der gjorde det muligt for Kabanov "at blive købt fri af specifikke klubber og ligaer" senest 2. september, men så længe skal Aalborg Pirates ikke vente, efter at Kabanov torsdag satte sin underskrift på en endelig aftale med klubben.

- Det betyder rigtig meget for os, at det er lykkedes. Hele byen er glad for Kirill, Kirill er glad for Aalborg, og for alle i klubbens sportslige setup er det også en god nyhed. Vi kender hans kvaliteter på banen, men da han kom her sidst, havde han ikke spillet ishockey i to år.

- Nu har han spillet meget de sidste to år og er i anden forfatning end dengang, men Kirill er også andet og mere end det, man ser på banen. Han får stor betydning både på isen og udenfor, siger Aalborg Pirates-direktør Thomas Bjuring.

Ifølge Aalborg Pirates har Kirill Kabanov ellers haft mulighed for at benytte sig af den klausul, der kunne have betydet, at han skulle spille andetsteds i denne sæson.

- Der har været bud, der er så konkrete, at vi har været bekendt med dem, men han har valgt os til. De muligheder, som både klubben og byen giver ham og hans familie, og at han kan rigtig godt med både vores trænerteam og resten af spillertruppen, har gjort, at Kirill rigtig gerne har villet Aalborg, siger Thomas Bjuring.

Da muligheden for at hente Kirill Kabanov tilbage til Aalborg Pirates opstod, havde klubben dog allerede brugt budgettet for den kommende sæson, så aftalen er blevet finansieret af sponsorer. Private har også bidraget via en crowdfunding-kampagne, men de penge, der er kommet i hus ad den vej, betales tilbage.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Kirill ikke har været stor fan af den her crowdfunding-kampagne. Han har haft svært ved at forstå, at almindelige fans skulle være med til at betale hans løn, og jeg tror langt hellere han vil have, at folk bruger deres penge på at købe et halstørklæde eller at tage en ven med hallen.

- Det har sponsorerne haft stor forståelse for, og derfor er det lykkedes at komme i mål samtidig med, at vi nu betaler pengene fra crowdfunding-kampagnen tilbage, siger Thomas Bjuring