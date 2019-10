Bekræftet: Sebastian Henneberg skifter til Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Som NORDJYSKE kunne erfare allerede i sommer skifter den tidligere Århus- og nuværende Elverum-spiller skifter fra sommeren 2020 til Aalborg Håndbold på en 3-årig kontrakt.

Det oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

I de seneste år har den 25-årige bagspiller været en stor profil hos Århus Håndbold. I sommers skiftede han så til norsk håndbold, hvor han i denne sæson slår sine folder hos Elverum, der er en af vores modstandere i VELUX EHF Champions League.

Direktør Jan Larsen ser frem til snart at have ham på vores holdkort.

- Sebastian Henneberg er en spiller med et meget stort potentiale. Han besidder et fantastisk overblik og et godt skud. Vi tror desuden på, at vi her i klubben kan være med til at udvikle ham yderligere, og vi glæder os meget over tilgangen, siger direktør Jan Larsen.

- Jeg glæder mig til at trække den røde trøje over hovedet. Jeg har jo stået overfor Aalborg mange gange efterhånden og har altid nydt at spille i Jutlander Bank Arena – nu glæder jeg mig til at have de mange fans på min side. Derudover er det en klub, der altid spiller med i toppen, hvilket også er noget, der tiltaler mig meget, siger Sebastian Henneberg.