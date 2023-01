Bekræftet: Vendsyssel sælger midtbanespiller til superligaklub

ANTALYA:Vendsyssel FF har tirsdag aften bekræftet, at man har solgt midtbanespilleren Parfait Bizoza.

Nordmanden skifter til Lyngby Boldklub i 3F Superligaen.

- Vi takker Bizoza for hans gode indsats i klubben. Lyngby meldte sig på banen, og der ville han gerne videre til. Da vi efterfølgende modtager et acceptabelt tilbud, så gav det god mening at efterkomme Bizozas ønske. Samtidig med at vi fik Ayo Simon Okosun på plads.

- Vi er en klub, der gerne vil vise, at vi kan udvikle unge spillere og sende dem videre til næste niveau, hvis muligheden byder sig. Dette er Bizoza et godt eksempel på. Vi ønsker Bizoza held og lykke videre i karrieren, siger Vendsyssel FF's sportschef, Søren Henriksen.