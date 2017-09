Belgisk drøn sikrede City sejren

FODBOLD: Manchester City viste lørdag, at det er et hold, der skal tages alvorligt i kampen om det engelske mesterskab.

Ude mod de forsvarende mestre fra Chelsea hentede Josep Guardiolas tropper en sejr på 1-0, der sender holdet til tops i Premier League på en bedre målscore end Manchester United.

Manchester City dominerede første halvleg, men det var Chelsea, der først havde bud efter netmaskerne.

Fire minutter inde i kampen løftede flittige N’Golo Kante et indlæg i panden på brandvarme Alvaro Morata, som i fri position headede over mål.

Så meldte City sig ellers ind i opgøret.

Efter 12 minutter jagtede Gabriel Jesus optimistisk en tilbagelægning til Thibaut Courtois, og han var lige ved at blive belønnet for sin opportunisme, da hans blokering af målmandens udspark var tæt på at ende i mål.

Andreas Christensen var igen at finde i Chelseas midterforsvar, og herfra så han flere gange gæsterne være tæt på.

Heldigvis for Chelsea var Courtois godt kørende, og han agerede flere gange levende plankeværk på Citys tilnærmelser.

Især belgierens reaktion i første halvlegs sidste minut var stærk. Fernandinho forsøgte sig med et kraftfuldt hovedstød på den tidligere Chelsea-spiller Kevin De Bruynes hjørnespark.

Courtois’ redning sikrede Chelsea 0-0 ved pausen efter en halvleg, hvor City næsten havde dobbelt så mange afleveringer som hjemmeholdet.

66 minutter inde i kampen var det David Silvas tur til at forsøge sig. Bolden blev serveret for spanieren, der prøvede med et fladt spark, men det blev blokeret af Chelsea-forsvaret.

Minuttet efter slap Chelseas held dog op.

Efter et par hurtige kombinationer fik Kevin De Bruyne bolden, og han skulle ikke bruge meget betænkningstid, før han hamrede bolden i modsatte side af målet fra kanten af halvcirklen uden for feltet.

1-0 til City.

City havde flere muligheder for at udbygge føringen. Gabriel Jesus var tæt på at flugte et fornemt indlæg til bageste stolpe i mål, men igen kom Chelsea-forsvaret i vejen.

I den anden ende forsøgte Andreas Christensen sig med et hovedstød kort før tid, men det gik over mål.

Det blev ved 1-0. En sejr, der sender City op på førstepladsen med 19 point for syv kampe.

/ritzau/