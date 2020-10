Berørt AaB-anfører vil gøre Jacob Friis stolt: - Jeg er ikke i tvivl om, at han har startet noget rigtig godt

FODBOLD:Dagen begyndte som alt andet end en normal arbejdsdag, da AaB's superligaspillere torsdag morgen mødte ind på træningsanlægget i Aalborg Øst.

Cheftræner Jacob Friis kaldte spillerne sammen for at fortælle, at han havde valgt at sige sit job op for at hellige sig familien og sin leukæmiramte datter, og det var en dybt berørt AaB-trup, der modtog den besked, fortæller anfører Lucas Andersen.

- Det var en rigtig hård start på dagen. Vi kan kun prøve at sætte os ind i, hvad Friis har været igennem på hjemmefronten samtidig med, at han har stået i et cheftrænerjob med alt det pres og arbejde, der følger med det. Vi var selvfølgelig meget påvirkede af det, da han fortalte om sin beslutning, siger Lucas Andersen.

Anføreren fik selv sygdom i den nærmeste familie tæt ind på livet, da sønnen Carl i foråret måtte hasteindlægges ad to omgange.

- Vores situation var også alvorlig, men det var jo ikke i nærheden af at kunne måle sig med det, Friis og hans familie har gået igennem. De har skullet pendle frem og tilbage fra hospitaler i først Aarhus og så København, mens han også har skullet varetage sine opgaver her.

- Det sætter tingene i perspektiv, og man mærker, hvad fodbold betyder i forhold til virkelig kærlighed til ens eget kød og blod. Friis står i en ekstrem situation, som man ikke ønsker, at nogen skal opleve, siger Lucas Andersen.

Jacob Friis' datter fik konstateret leukæmi for et år siden, men den nu forhenværende cheftræner har ikke ladet sig mærke af, at tankerne også har kredset om andet end fodbold.

- Jeg synes ikke, at vi har kunnet mærke noget. Man kan kun forestille sig, hvad der har kørt rundt i hans hoved, men til trods for det har han været sindssygt dedikeret og ærgerrig i forhold til at gøre klubben og holdet bedre, og det har han lagt et stort arbejde i hver dag. Det er imponerende, hvordan han har kunnet jonglere med alle de bolde, han har skullet have i luften.

- Men som han selv sagde, er det på en gang utrolig trist, men samtidigt også en lettelse. Nu kan han tage over på Rigshospitalet med god samvittighed over for både sin familie og alle her i klubben. Der er ingen tvivl om, at AaB ligger hans hjerte utroligt nært, og derfor er det selvfølgelig en tung dag for alle, siger Lucas Andersen, der med Jacob Friis' afsked også må sige farvel til den træner, der før sidste sæson gjorde ham til anfører i AaB.

- Jeg kan utroligt godt lide Friis, og det er en fed rejse, vi har været på. Ser man på, hvor vi startede, og hvor vi er nu i forhold til spillestil og udtryk og i forhold til, hvilke spillere der er bragt ind, er jeg ikke i tvivl om, at det er starten på noget rigtig godt.

- Nu er det op til os at følge op på det arbejde, så vi kan gøre ham stolt, for jeg er stensikker på, at han stadig vil følge os tæt, siger Lucas Andersen.

Nu er cheftræneransvaret midlertidigt overdraget til Peter Feher, der i august blev ansat som assistenttræner i klubben. Den situation er anføreren helt tryg ved.

- Peter er en utroligt god fyr, der er kommet ind med noget god stemning samtidig med, at han er vildt ærgerrig. Han vil frem over stepperne i samme ånd, som det har kørt indtil nu, men han har været en fantastisk fyr at få ind, fordi han har givet os et ekstra skub, siger Lucas Andersen.