Berørt direktør: - Selvfølgelig accepterer vi det ikke bare

AALBORG:Det var svært for Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen at finde en grimasse, der kunne passe, da GOG lørdag for andet år i træk fik overrakt DM-trofæet

- Det er en meget tung følelse, jeg står tilbage med. Med den fantastiske opbakning, vi har haft hele året og med de fantastiske spillere, der nu forlader klubben, havde jeg gerne set, at vi kunne have fået en guldmedalje om halsen. Det gør nas, kan jeg godt indrømme, erkender Jan Larsen.

I den tredje finalekamp var der dog ikke så megen tvivl om, at GOG var bedst.

- Det virkede ikke til, at vi havde kræfterne og overskuddet i anden halvleg af den her afgørende kamp. Vi skulle nok have slået til i den førte finale, for der havde vi momentum, vurderer direktøren.

Aalborg Håndbold mødte lørdag GOG i den tredje og afgørende DM-finale. Aalborg 10. juni 2023. Foto: Henrik Bo

Det er første gang siden 2016, at Aalborg Håndbold slutter en sæson uden en titel, og derfor kan Jan Larsen selvfølgelig ikke blåstemple præstationen.

- Det er selvfølgelig ikke noget, vi bare accepterer. Vi gik efter at vinde guldet, så vi er selvfølgelig ikke tilfredse. Selvfølgelig har der været nogle omstændigheder, der har gjort, at det måske har været sværere i år end nogle af de andre år. Men jeg gider ikke at bruge det som en undskyldning, for vi har en bred trup. GOG var bare skarpere, siger Jan Larsen.

Selvom nogle fans har skudt på cheftræner Stefan Madsen på de sociale medier, så tøver direktøren dog ikke med at bakke op om lederen på bænken.

- Jeg tør godt afsløre, at cheftræneren stadig hedder Stefan Madsen efter sommerferien, fastslår han.

Der var begravelsesstemning, da Aalborg Håndbolds trup lørdag fik sølvmedaljen om halsen. Foto: Henrik Bo

Her får han selskab af en ny assistenttræner, da Anor Atlason skal være cheftræner for Team Tvis Holstebro. I stedet kommer Simon Dahl til fra Nordsjælland.

I spillertruppen er der afsked med blandt andre de to målmænd, Aron Palmarsson, Felix Claar og Lukas Sandell.

- Nu kommer der en stor udskiftning, og det er også fint nok engang imellem at få noget nyt blod ind. Vi skal nok være klar til at give den gas, når den nye sæson starter. Vi får igen et rigtig dygtigt håndboldhold, fastslår Jan Larsen.

Niklas Landin, Simon Hald, Aleks Vlar, Thomas Arnoldsen og Lukas Nilsson er blandt de nye profiler, der efter sommerferien møder ind til første træningsdag i Aalborg Håndbold.