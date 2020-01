Bet for VEB: Christinna og Kamilla rejser til Indien

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton (VEB) må undvære Christinna Pedersen, Kamilla Rytter Juhl og Kirsty Gilmour i de to sidste kampe i grundspillet, fortæller klubben i en pressemeddelelse. Dermed svækkes VEB i bestræbelserne på at sikre sig en plads i Final4.

De tre spillere er rejst til Indien i fire uger, hvor Christinna Pedersen og Kirsty Gilmour skal deltage i verdens mest pengestærke liga, Premier Badminton League. Normalt afvikles denne turnering fra jul til medio januar, men den indiske liga blev med kort varsel flyttet, så den nu spilles fra 20. januar og frem til 9. februar.

- Da vi skrev kontrakt med de tre spillere, gav vi dem lov til at rejse til Indien, hvis de blev købt af en klub. Ligaen i Indien kolliderede jo ikke med den danske liga. Pludselig kom meldingen om, at Premier Badminton League flyttede. Vi er meget kede af situationen, siger VEB’s formand, Jan R. Jensen.

Kamilla Rytter Juhl skal ikke spille i Indien, men hun er rejst med Christinna Pedersen til Indien sammen med parrets datter, Molly.

- Med kontrakten i hånden kunne vi godt have krævet, at Kamilla blev hjemme, men vi er også mennesker. Vi har forståelse for, at Christinna og Kamilla ønsker at rejse til Indien sammen. De er selv meget kede af den situation, som er opstået, og derfor frasiger de sig en del af deres løn, oplyser Jan R. Jensen.