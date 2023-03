Bette Balkan larmede forgæves i Aalborg

AALBORG:Hundredevis af Mors-Thy-fans havde lørdag taget turen mod øst for at bakke deres hold op på udebane mod Aalborg Håndbold. Og Bette Balkan kunne i den grad høres i den flotte kulisse med i alt 4600 tilskuere.

Desværre for de 400 blåklædte fans havde nordvestjydernes spillere kun kræfter til at hænge på i 40 minutter. Marcus Midtgaard reducerede her Aalborgs føring til 17-16, men siden løb hjemmeholdet fra gæsterne og vandt 29-21.

- Det var måske i dag, at vi havde en god chance for at røre Aalborg, fordi de var ramt af mange skader. Vi var også utroligt godt med i første halvleg, men de har stadig stor kvalitet over hele linjen og nogle stjerner, som er i en klasse for sig, erkender Marcus Midtgaard.

Hertil og ikke længere - ser René Antonsen og Mads Hoxer ud til at sige til Mors-Thys Marcus Midtgaard i lørdagens håndboldligakamp. Foto: Henrik Bo

Den tidligere Mors-Thy-spiller Mads Hoxer var med til at stikke kniven ind, da kampen smuldrede for nordvestjyderne. Han nettede seks gange mod sin gamle klub.

- Man må bare give Mads, at han er en utrolig dygtig håndboldspiller. Det var han allerede, da han spillede for os, og siden har han lagt et lag på, roser Marcus Midtgaard.

Mors-Thy Håndbold har tre kampe tilbage i HTH Herreligaens grundspil, hvor de skal jagte en overraskelse, mod henholdsvis Skjern, TTH Holstebro og Bjerringbro-Silkeborg.

- Der er ingen tvivl om, at vi er underdogs i de kampe, der venter, men det tror jeg egentlig, bekommer os meget godt. Så kan vi spille frit, og derfor tror jeg også på, at vi kan tage point med over til det kommende nedrykningsspil, lyder det optimistisk fra Marcus Midtgaard.