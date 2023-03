"Bette USA" i Hjørring: Derfor jagter de amerikanere i Fortuna

HJØRRING:Når Fortuna Hjørring lørdag sparker forårssæsonen i gang med et pokalbrag mod Brøndby IF, bliver det med et markant, amerikansk præg. I vinterpausens store udskiftning af den nordjyske trup er der nemlig kommet seks amerikanere til.

Her er tale om Clare Wheeler, Jenae Packard, Libby Moore, Aleigh Gambone, Renee Guion, Kelly Ann Livingstone og Jenna Menta. Med Ashley Riefner og Janelle Cordia, som i forvejen havde hjemme i Hjørring-klubben, har cheftræner Bo Zinck altså otte amerikanere til rådighed dette forår. Det er ingen tilfældighed.

- For det første er det jo et af de bedste lande i verden på kvindesiden. Alle vil jo til Afrika og finde gode spillere, men amerikanerne minder lidt mere om danskere rent kulturelt. De er lette at integrere, og så taler vi jo alle engelsk i Danmark. Så det er nemt for dem, fortæller Fortuna Hjørring-chefen.

- Vi er meget lig dem i forhold til træningskultur. De har en god træningsiver og er meget atletiske. De er veltrænede og har stor disciplin. Det kan gå godt hånd i hånd med spillerne fra vores eget akademi, tilføjer han.

Klubben har således været i gang med at trække på sit netværk, der strækker sig til den anden side af Atlanterhavet. Særligt de amerikanske universiteter har været en stor del af nordjydernes jagtmarker.

- Vi har fået nogle gode forbindelser til universiteter i USA, hvor vi så småt har fundet ud af, hvem der er bedst til talentudviklingen. Kan vi sammenholde det med vores akademi og dyrke et godt samarbejde med universiteterne, bliver vi på sigt bedre til at integrere dem, siger Bo Zinck.

Point gør Danmark attraktivt

Vejen til de største klubber betyder også, at Fortuna Hjørring står et interessant sted i det europæiske puslespil. Premier League-klubberne arbejder nemlig med et pointsystem, som begrænser dem i at hente spillere direkte fra USA's universiteter.

- Fortuna er interessant, fordi det er en nem vej videre til Premier League. De kan ikke komme direkte ind i de største ligaer, og Danmark er et godt skridt derop, eftersom vores liga er rangeret højt. Derfor kan de store klubber ikke plukke dem direkte fra college, og der står vi jo godt. Vi er en ren kvindeklub med stolte traditioner, og vi har i forvejen amerikanere i et godt miljø. Klubben ligger tæt på en lufthavn og har gode faciliteter. Det passer alt sammen godt ind, uddyber cheftræneren.

Seneste eksempel på Fortuna Hjørring som en bro til Premier League er den tidligere AaB-spiller Sofie Lundgaard. Hun skiftede tilværelsen i det nordjyske ud med Liverpool i vinterens transfervindue.

Frygter ikke klike

Med en hel flok amerikanere nytilkommet til Hjørring kommer mange relationer i truppen til at have et amerikansk præg. Den markante gruppe af amerikanere, som kun trumfes af den danske stamme, bekymrer dog ikke Bo Zinck.

- Det er altid en risiko med kliker. Men vi har udskiftet 12 i truppen, så det vil være en udfordring uanset nationaliteterne. Generelt er amerikanerne meget åbne for at møde andre, så jeg er ikke bange på det punkt. Der vil altid være kliker i en trup, men det handler også om, hvorvidt de kan agere i en gruppe. Der er aldrig en trup, hvor alle snakker lige meget sammen, så det handler mere om, hvorvidt klikerne trumfer kulturen i en trup. Det skal jeg nok tage mig af, slår han fast.

I forvejen råder han over Janelle Cordia og Ashley Riefner i truppen, som er amerikanere. Særligt Cordia kan blive en god bro ind i klubben for de unge amerikanere. Hun har været i Fortuna Hjørring ad to omgange, hvor hun første gang ankom i 2014. Derudover har hun en rolle i Dana Cup, som er kædet stærkt sammen med Fortuna Hjørring, og kan snakke dansk.

- Skal man integrere mange hurtigt, så er sprog og kultur vigtigt. Derfor er det dejligt for en 21-årig amerikaner at høre om nogen, som de har noget tilfælles med. Alle bor jo i og omkring klubben, så de bruger meget tid sammen. Næsten hele truppen bor i Hjørring nu, og der er et godt sammenhold. Det er positivt. Der er spillere, som er gode til at tage ansvar i forhold til det, siger Bo Zinck.

Lørdagens pokalkvartfinale mod Brøndby IF spilles på udebane klokken 15.