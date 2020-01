Billeder fra første træningsdag: Sabbi tavs om fremtiden i Hobro

FODBOLD:Mandag formiddag tog superligaspillerne fra Hobro IK hul på årets første træning, og fokus var i særdeleshed på topscorer Emmanuel Sabbi.

Amerikaneren har kontraktudløb til sommer, og ifølge B.T. har han allerede underskrevet en forhåndsaftale med superligakonkurrenten OB. Efter træningen afviste Emmanuel Sabbi dog at sige så meget som et ord om sin fremtid.

Det er ikke usandsynligt, at OB vil forsøge at købe amerikaneren fri af sin kontrakt allerede nu, men det scenarie står ikke lige øverst på cheftræner Peter Sørensens nytårsliste.

- Det bestemmer vi jo heldigvis selv. Der er ingen klausuler eller noget i hans kontrakt, så han spiller som udgangspunkt for os i foråret. Han har været dygtig for os og har udviklet sig eksplosivt det seneste års tid, og så er det kun naturligt, at andre og større klubber har øjnene rettet på ham. Det er "the name of the game", siger Hobros cheftræner.

Mandagens træning bød på en enkelt prøvespiller i skikkelse af den amerikanske midtbanespiller Alec McKinley, der senest har optrådt i den amerikanske universitetsliga for University of Mobile. Han udfylder hullet efter landsmanden Christian Cappis, der bruger januar måned på at repræsentere USA i en landsholdssamling.

Forsvarsprofilen Anel Ahmedhodzic var af gode grunde også fraværende, da Malmö FF har valgt at afbryde hans lejekontrakt med Hobro. Endelig var Frans Dhia Putros heller ikke til stede på DS Arena, da hans aftale udløb ved årsskiftet. Parterne forhandler dog om en ny kontrakt.