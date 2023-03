Billetterne til Aalborg Håndbolds Champions League-brag blev revet væk

AALBORG:Det bliver med stor sandsynlighed i en fyldt Sparekassen Danmark Arena, at Aalborg Håndbold i næste uge tager imod GOG i den første ottendedelsfinale i Champions League.

Der er i hvert fald ikke flere billetter at få. Det tog mindre end en halv time, før Aalborg Håndbold kunne melde udsolgt, da de sidste billetter mandag blev sat til salg.

- Uden at det skal lyde alt for pralende, gik det nok som forventet. Vi havde ikke så mange billetter tilbage, for vi har jo udsolgt af sæsonkort. Samtidig har vi kunnet mærke en stor interesse, så det gik som håbet, selv om vi på den anden side selvfølgelig er kede af, at vi også må skuffe mange.

- Der er ingen tvivl om, at vi kunne have solgt endnu flere billetter. Vi har ikke kunnet markedsføre kampen alt for aktivt, fordi vi i forvejen vidste, at der ville være rift om de billetter, der var tilbage. Det er sådan, det er. Der kommer 5000 tilskuere, og langt de fleste kommer for at støtte os. Det er vi selvfølgelig glade for, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Opgøret i Aalborg spilles torsdag 23. marts, mens der er returkamp i Odense en uge senere.