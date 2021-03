Bjarke Christensen tager landsholdsudtagelse som et stort skulderklap

HÅNDBOLD:- Det var en forløsning.

Så simpelt kunne det opsummeres fra Mors-Thy-fløjen Bjarke Christensen, da nordvestjyderne tirsdag aften besejrede Fredericia med 30-25 hjemme på Mors.

Kampen var helt lige ved pausen, men i anden halvleg løb Mors-Thy fra gæsterne. De sidste 30 minutter har ellers været Mors-Thy's onde ånd det seneste stykke tid.

- Vi spiller 30 rigtig gode minutter i anden halvleg, mens første halvleg kunne falde ud til begges fordel. Så jeg er rigtig glad for anden halvleg, også med tanke på de problemer, som vi har haft i de seneste par kampe, lyder det fra fløjspilleren.

Mentalt overskud

Hjemmeholdet var foran med seks mål med et kvarter tilbage, men bare syv minutter senere havde Fredericia mulighed for at reducere afstanden til to mål.

Det har tidligere sat sig i hovederne på spillerne, men tirsdag aften havde de et mentalt overskud, melder Bjarke Christensen.

- Lige præcis i dag (tirsdag aften, red.), tror jeg ikke, at vi tænkte sådan. Det er den tendens, vi har haft tidligere, men jeg havde et andet indtryk i dagens kamp. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan det ikke gå værre, end den situation vi har været inde i, og det tror jeg har løsnet lidt op i vores spil. Vi fik vist, at vi stadig er glade for at spille håndbold.

- Vi spillere har haft en fin snak, hvor vi har snakket om løst og fast. Det løsner nogle gange op for nogle ting, og det gjorde det i dag. Vi lykkedes næsten med at spille 60 sammenhængende minutter, og det resulterer ofte i point. Det er det, som vi har gået og savnet lidt over den seneste måned, siger han.

Ingen fokus på slutspil

Når snakken falder på, om Bjarke Christensen tror på, at holdet kan nå slutspillet, vurderer han ikke sandsynligheden som særlig stor.

- Vi skal selvfølgelig vinde kampe som mod Fredericia, hvis vi skal realisere en plads vi slutspillet, men det har vi bare ikke været gode nok til i løbet af sæsonen. Det virker for langt væk, og jeg tror ikke, at det er det, vi skal fokusere på lige nu.

- Det er måske en kliche, men vi skal i stedet fokusere på os selv, kigge os dybt i øjnene og komme væk fra den suppedas, som vi er inde i. Vi tog første skridt væk fra det mod Fredericia, siger han

Udtaget til landsholdet

Bjarke Christensen er klar topscorer for Mors-Thy og er den spiller, som har scoret fjerdeflest mål i HTH Herreligaen.

- Jeg kender udmærket min rolle på holdet, og jeg ved, at jeg er en af dem, som skal præstere på højt niveau. Hver gang. Det lykkedes jeg heldigvis med mod Fredericia, lyder det fra Bjarke Christensen.

Venstrefløjen blev tirsdag udtaget til landsholdets 35-mands bruttotrup til EM-kvalifikationskampe mod Nordmakedonien.

Bjarke Christensen gør sig dog ingen forhåbninger om en endeligt udtagelse - dertil er konkurrencen for stor på hans position, medgiver han. Men han er stolt af tilliden fra landstræneren.

- Jeg tager det mest som et stort skulderklap. Det er altid dejligt, at der er nogen, som synes, at jeg gør et godt stykke arbejde, og det er med til at øge motivationen i dagligdagen, lyder det fra en tilfreds Bjarke Christensen.