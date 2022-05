Bjarne Riis og verdens bedste cykelhold kommer til Nordjylland

CYKELSPORT:I slutningen af 00 erne dominerede Bjarne Riis' stjernehold Team Saxo Bank den internationale cykelscene. Nu genforenes Verdens Bedste Cykelhold for første gang for at fejre den kommende Tour de France-start i Danmark, når Bjarne Riis og resten af holdet den 11. maj igen sætter sig i sadlen og sammen med en række udvalgte nordjyder indtager de nordjyske landeveje på en særlig cykeltur, fortæller Musikkens Hus, der står bag cykelløbet, i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for, at vi har fået en unik mulighed for at invitere udvalgte nordjyder på cykeltur med nogle af de største stjerner inden for cykelsporten, hvor man altså kan komme helt tæt på holdet. Det er det eneste sted i landet, at holdet samles om et sådant løb og giver andre mulighed for at komme med på ruten, så der er garanti for en helt særlig oplevelse, lyder det fra Lasse Rich Henningsen, der er administrerende direktør i Musikkens Hus.

Cykelløbet byder på en rute på i alt 47 kilometer. Halvvejs på cykelruten vil der være et stop på Guldbæk Vingård, hvor der er mulighed for at nyde forfriskninger, og turen afsluttes med frokost og networking på Restaurant Fauna.

Cykelturen sker i forlængelse af et foredrag i Musikkens Hus aftenen før, hvor Bjarne Riis, Jens Voigt, Fabian Cancellara, Andy Schleck, Fränk Schleck og vært Dennis Ritter fra TV 2 vil se tilbage på de største sejre, venskaber, fjendskaber og alt det andet, som kameraerne ikke fangede i tiden som verdens bedste cykelhold.

- Foredraget i Musikkens Hus markerer premieren på cykelholdets forestående Danmarksturné, og vi er glade for at være med, når holdet for første gang genforenes ikke blot på scenen i Musikkens Hus, men også på landevejene dagen efter, hvor nordjyder måske kan være heldig at få et glimt af stjernerytterne, siger Lasse Rich Henningsen.

Foredraget i Musikkens Hus finder sted den 10. maj klokken 19.