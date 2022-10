Bjergene møder rytterne tidligt i Vingegaards Tour-forsvar

CYKELSPORT:Nordjyske Jonas Vingegaard skal være i topform fra start, hvis han vil genvinde Tour de France næste år.

Der bliver ikke meget tid til at køre sig varm i etapeløbet, der allerede i første uge ruller gennem de hårde bjerge i Pyrenæerne.

Blot én enkeltstart på 22 kilometer er desuden lagt ind i løbet.

Det står klart, efter at ruten på 3404 kilometer torsdag blev præsenteret i Paris uden Vingegaards tilstedeværelse.

Det har længe været planen, at dette års vinder af den gule og prikkede trøje skulle køre et løb i Singapore i slutningen af oktober.

For nylig såede sportsdirektør hos Jumbo-Visma Merijn Zeeman en anelse tvivl om Vingegaards Tour-deltagelse ved at sige, at det "ikke er besluttet endnu".

Men thyboen nævnte i et interview med cyclingnews.com tidligere på ugen, at han ville blive "overrasket", hvis han ikke er på startlisten næste år.

Mens Vingegaard ikke var i Paris torsdag, var hans nærmeste rival, Tadej Pogacar, blandt andre på plads i Palais des Congrès, og han kunne se en hård rute udfolde sig på storskærmen.

I mere end halvandet år har det været kendt, at Baskerlandet skal overtage Tour-starten fra Danmark med Bilbao som første værtsby.

Allerede her bydes feltet på nogle hårde og kuperede etaper, før de høje bjerge kort efter tårner sig op.

På 5. og 6. etape kører rytterne i Pyrenæerne. Her skal de blandt andet klatre op ad Col d'Aspin og Col du Tourmalet med masser af højdemeter til følge.

Løbets eneste tidskørsel er placeret i Alperne på 16. etape. Der er tale om en hård enkeltstart på 22 kilometer.

Her skal man dog passe på med at køre sig selv helt i hegnet, for dagen efter venter løbets nok hårdeste dag med over 5000 højdemeter frem mod afslutningen i Courchevel.

Samlet set skal feltet køre otte bjergetaper med fire afslutninger på toppen, mens sprinterne skal forsøge at udnytte de otte flade etaper til at drøne først over målstregen.

Som sædvanlig slutter det hele på Champs-Élysées i Paris.

Touren køres fra 1. til 23. juli. Samme dag, som mændenes rundtur i det franske slutter, begynder kvindernes. Cecilie Uttrup Ludwig og de øvrige profiler kører otte etaper, før det hele slutter med en enkeltstart i Pau 30. juli.

/ritzau/