Bjerregaard hang på i Alperne

CRANS MONTANA: Frederikshavnske Lucas Bjerregaard endte søndag på en delt niendeplads ved Omega European Masters i Schweiz.

Forud for sidstedagens runde lå nordjyden til at få et bedre resultat. Efter seks huller var Bjerregaard to over par og faldt hurtigt ned gennem leaderboardet. Herefter kæmpede han sig dog tilbage.

Efter to birdies og to bogies på de efterfølgende huller lignede det ikke en placering blandt de ti bedste. Men det skulle der kun ét hul til at ændre på. Med en eagle på 15. hul skød Lucas Bjerregaard sig tilbage i top ti. Det vaklede lidt derefter med en bogey på 17. hul. Dog fulgte European Tour-spilleren op med en birdie på 18.

Dermed gik han en runde i par (70 slag) for dagen, hvilket var ugens eneste runde, som ikke var under par. De foregående dage gik Bjerregaard i henholdsvis 68, 67 og 67 slag.

Matthew Fitzpatrick vandt turneringen efter omspil mod Scott Hend.