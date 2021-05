Bjerregaard ser fremgang efter stort formdyk

GOLF:Det blev en placering i det bløde midterfelt for de to nordjyske European Tour-spillere, da Made in Himmerland i år blev afviklet i Gatten.

På Himmerland klarede både Lucas Bjerregaard og Søren Kjeldsen cuttet, men der var langt op til topplaceringer fra deres slutscore i seks slag under par. Selvom der var hårde perioder gennem ugen, kan frederikshavnske Bjerregaard tage en god fornemmelse med fra sin registrerede hjemmebane på Himmerland.

- Jeg hæfter mig meget ved alle de gode ting gennem ugen. Der har været meget god golf, og så handler det bare om at minimere det rod, der sker derude, fortæller nordjyden.

Fra slutningen af 2018-sæsonen og frem til starten af 2020 var Lucas Bjerregaard en fast bestanddel af top-100 på verdensranglisten. Men siden har danskeren været i frit fald og har senest været ude af top-600.

Det tegner en hård periode for Bjerregaard, der efter et mislykket forsøg på at etablere sig på den amerikanske PGA Tour igen har øjnene på European Tour, hvor han i år skal sikre sit tourkort til den kommende sæson.

- De sidste par turneringer har været de første i lang tid, hvor jeg har set fremskridt, og selvom resultaterne ikke har været så gode, så kan jeg endelig se det gå rette vej, siger han.

Med den seneste tids formdyk er muligheden for at kvalificere sig til OL også væk. Lucas Bjerregaard lå ellers lunt i svinget til at repræsentere Danmark, da legene fortsat stod til at skulle afholdes i sommeren 2020.

Men OL-deltagerne skal findes på verdensranglisten, hvor en lang række kolleger ligger bedre end frederikshavneren.

- I lang tid var det jo mig og Thorbjørn Olesen, der lå til det, og det havde været sjovt. Men det kunne jo ikke blive til noget sidste år, og jeg tror da også, de skal være heldige med at få afviklet det i år, siger han.

- Jeg skal nok få chancen for det igen. Det gør mig ikke så meget. Jeg vil selvfølgelig gerne opleve det og prøve den slags, men lige nu er det ikke vigtigt for mig, Det handler om mange andre ting, tilføjer Bjerregaard.

I forbindelse med turneringen i Himmerland har han været hjemme og vende i Frederikshavn, ligesom fremrykningen af næste European Tour-turnering, Porsche European Open i Tyskland, giver Lucas Bjerregaard og familien en mulighed for at tilbringe lidt ekstra tid i det nordjyske.

- Det er dejligt. Siden starten af sidste år har jeg ikke været i Danmark ret mange gange og set familie samt venner. Især når vejret er sådan her, er Nordjylland et dejligt sted, lyder det afsluttende fra Bjerregaard i den hårde i majsol efter finalerunden ved Made in Himmerland.

Til dagligt bor Lucas Bjerregaard i Monaco.