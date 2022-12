Bjørnsen glæder sig: - Det er fedt Landin kommer til Aalborg

AALBORG:Aalborg Håndbold spillede ikke nogen specielt god kamp, da man tabte 26-30 hjemme mod Kiel. Derfor var skuffelsen også til at aflæse i Aalborg-lejren efter kampen, og særligt én Kiel-spiller havde gjort indtryk.

- Det er svært, når vi kommer efter på den måde, og særligt mod et hold som Kiel. Så har de også en meget god Landin, som tog det, han skulle. Når Kiel havde brug for en redning, så var han der. Jeg synes også, Simon Gade er god i den her kamp, men der er ingen tvivl om, at Landin gjorde det godt hos Kiel, siger Kristian Bjørnsen, der glæder sig til at prøve at spille sammen med og ikke mod ham.

- Det er fedt, at Landin kommer til Aalborg. Han var god i dag. Han er jo en af verdens bedste målmænd, og det har han været over lang tid, siger Kristian Bjørnsen.

Aalborg Håndbold mod THW Kiel

Den kommende Aalborg Håndbold-keeper fik en lille forsmag på den popularitet, der venter ham, når han får permanent adresse i Aalborg. Der var kø for at få en selfie eller en autograf, men det blev tacklet med et smil og stort overskud.

- Jeg synes, at vi spillede forholdsvis disciplineret. Samtidig kunne vi hele tiden sætte nye friske folk ind, og det tror jeg var med til at gøre forskellen. Samtidig viste vi i anden halvleg, at vi nok ville det en smule mere end Aalborg i dag, siger Niklas Landin.

- Der var nogle frie afslutninger, som heldigvis gik vores vej, og så var vi vel også lidt heldige med nogle stolpeskud. Desværre pillede jeg kun ét af Mikkel Hansens straffekast, siger en storsmilende Landin, der nød sit besøg på sin kommende hjemmebane.

- Det er altid fedt at komme til Aalborg, og jeg har jo efterhånden spillet her mange gange, og der er altid mange mennesker og god stemningen.

Mange fans har været hurtige til at skyde med skarpt mod Aalborg Håndbolds præstationer, men her er Landin hurtig til at nuancere tingene ret så skarpt.

- Aalborg ligger altså nummer ét i ligaen, og er videre i pokalen og er stadig med i Champions League ligesom vi andre. Det er vel meget normalt, at der kommer en lille bølgedal i løbet af en sæson. Samtidig kommer der en slutrunde, hvor de kan puste lidt ud og så vende stærkere tilbage til februar, pointerer Niklas Landin.