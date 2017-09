Blåbjerg: Kan tillade at ærgre os

FODBOLD: For femte gang i de sidste seks superligakampe spillede AaB uafgjort, da det søndag blev 0-0 i Brøndby.

Men selv om AaB dermed blev det første udehold til at få point med hjem fra Brøndby i denne sæson, var der grund til ærgrelse i gæsternes lejr.

- Selvfølgelig er vi tilfredse med, at vi holdt nullet på en rigtig svær udebane, men jeg synes også godt, at vi kan tillade at ærgre os over, at vi ikke fik omsat de gode chancer, vi selv havde for at score.

- Jeg havde selv en rigtig stor chance i anden halvleg, og vi er ærgerlige over, at vi ikke vandt, for det var en rigtig god præstation, vi leverede, siger forsvarsspilleren Jakob Blåbjerg.

AaB var i overtal i kampens sidste fase, da Brøndbys Paulus Arajuuri modtog det røde kort godt 10 minutter før tid, men uden at AaB fik lagt et sidste afgørende pres.

- Vi havde forsvaret os meget i anden halvleg, så det røde kort blev mere et pusterum for os. Jeg vil ikke sige, at jeg ærgrer mig over, at vi ikke fik trykket mere på, for vi spillede vores chance og skabte også de muligheder, der skulle til for at vinde, siger Jakob Blåbjerg.