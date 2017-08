Blåbjerg: Trænger til at vinde

FODBOLD: Den positive vinkel på AaB’s resultatmæssige krise er, at holdet er ubesejret i fire kampe og har holdt nullet i tre af dem. Efter lørdagens 0-0-kamp mod AGF har forsvarsspilleren Jakob Blåbjerg dog lidt svært ved at juble over den defensive fremgang.

- Det er selvfølgelig positivt, at vi holdt nullet og var solide defensivt. Men derfor er det også ekstra ærgerligt, at vi ikke lige fik prikket en ind i den anden ende. Så det er lidt svært at glæde sig over endnu et uafgjort resultat. Vi trænger til at vinde, fastslår han.

Hvad der ikke er lykkes i sæsonens første syv kampe - at vinde en fodboldkamp - skal dog nok snart komme. Det føler Jakob Blåbjerg sig overbevist om.

- Nu kommer der en landskampspause, hvor vi får rig mulighed for at se, om vi ikke kan få lagt noget på det offensive spil. Når vi får den første sejr, skal der nok komme flere. Der er så megen kvalitet i det her hold, at vi bare lige mangler det sidste rygstød.