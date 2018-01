Blåbjerg forlænger: - Jeg elsker byen, fansene og klubben

FODBOLD: Jakob Blåbjerg kom allerede som U13-spiller til AaB fra samarbejdsklubben Vejgaard Boldspilklub, i efteråret er han blevet en profil på førsteholdet, og nu har han forlænget indtil 2020.

Klubbens sportsdirektør er ovenud glad for aftalen.

- Både på og uden for banen er Jakob (Blåbjerg red.) en fortrinlig repræsentant for vores klub, og også derfor er det glædeligt, at vi har kunnet blive enige om at fortsætte den positive udvikling sammen, siger Allan Gaarde i en pressemeddelelse fra klubben, og han bakkes op af Blåbjerg selv.

Han har igennem de mange år i nordjysk fodbold spillet 103 officielle kampe for AaB, og scoret hele fire mål fra sin position i forsvaret.

- AaB har været en del af mit liv i snart ti år, og jeg elsker byen, fansene og klubben, hvor vi har mange gode ting i gang, siger han i pressemeddelelsen.

- Vi har igennem efteråret vist klar fremgang, og jeg er overbevist om, at vi kan løfte os yderligere, hvorfor jeg ser frem til at være en del af et slagkraftigt AaB-hold såvel på kort som på lang sigt.