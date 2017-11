Blåbjerg er klar til at stoppe Pål

FODBOLD: Når AaB søndag aften skal på besøg hos de nordjyske rivaler fra Hobro, så har Jakob Blåbjerg sammen med sin makker i centerforsvaret én altoverskyggende opgave: at holde brandvarme Pål Alexander Kirkevold fra at score.

- Vi har selvfølgelig haft fokus på specielt frontduoen, hvor de begge har været markante, men Kirkevold selvfølgelig mest fremtrædende med alle de mål, han har lavet. Så vi har selvfølgelig lagt en plan for, hvordan vi skal få bremset ham, siger Jakob Blåbjerg.

Selvom der er blevet brugt tid i taktikrummet og på træningsbanen for at finde ud af, hvordan Jakob Blåbjerg og kompagni bedst skal stoppe nordmanden, så mener forsvarsspilleren faktisk ikke, at man kan gardere sig helt mod Pål Alexander Kirkevolds kvaliteter.

- Jeg vil sige, at jeg tror ikke på, at man kan planlægge sig ud af det hele, for han har nogle individuelle kvaliteter og færdigheder, som gør, at han kan score på mange forskellige måder. Så det kræver en kollektiv indsats og selvfølgelig et par gode præstationer fra mig og min makker inde i midterforsvaret.

Det nordjyske lokalopgør, som er en del af en såkaldt derby-runde i Alka Superligaen, spilles altså på DS Arena i Hobro og fløjtes i gang søndag 18:00.