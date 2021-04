Blackout blev dyrt for EH Aalborg i oprykningsduel

HÅNDBOLD:EH Aalborg tabte lørdag det første slag i kampen om at rykke op i kvindernes bedste håndboldrække.

Hjemme i Nørresundby blev det således til et nederlag på 23-26 i den første kamp i oprykningsspillet mod SønderjyskE.

De to hold spiller om retten til bedst af tre kampe mod taberen af Bambusa Kvindeligaens kvalifikationsspil. Efter lørdagens nederlag skal EH Aalborg nu vinde på torsdag i Aabenraa for at fremtvinge en tredje og afgørende kamp mod SønderjyskE.

EH Aalborg - SønderjyskE 23-26 (10-16) Stillinger undervejs: 2-1, 6-4, 8-9, 9-14, 10-16 (pausestilling), 12-19, 13-21, 17-22, 20-24, 22-25 Mål, EH Aalborg: Rikke Hoffbeck Petersen 6, Sandra Erlingdsdottir 5 Mille Eisenhart 4, Frida Høgaard Nielsen 4, Line Solsø Hindhede 1, Emma Laursen 1, Njoma Zogaj 1, Märta Hedenquist 1 Topscorer, SønderjyskE: Sofie Schelde-Rasmussen 12 Udvisninger: EH Aalborg 1, SønderjyskE 4

EH Aalborg sluttede 1. divisions grundspil en enkelt placering højere end lørdagens modstandere og kom også bedst fra start. Efter 14 minutter førte nordjyderne 8-4, men så knækkede filmen.

De næste 10 minutter vandt gæsterne med 10-1, og efter første halvleg førte sønderjyderne 16-10.

Otte minutter inde i anden halvleg var SønderjyskEs føring øget til 21-12, og selv om EH Aalborg kom stærkt tilbage og tre et halvt minut før tid blot var bagud 23-25, lykkedes det ikke at komme helt tilbage.