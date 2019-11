Blæst ud af Barcelona: Aalborg lukkede 44 mål ind

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har normalt et måde tempomæssigt og fysisk overtag, når holdet spiller i den danske liga. Men lørdag aften løb nordjyderne ind i sandt stormvejr i form af et Barcelona-hold, der diverterede med angrebsspil i verdensklasse.

Det første Champions League-møde i Aalborg for en uge siden blev vundet af det spanske storhold med 34-30, og der var også dømt målfest lørdag i Catalonien, hvor holdene atter stod overfor hinanden. Barcelona vandt således kampen med voldsomme 44-35 efter 22-17 ved pausen.

Set gennem nordjyske briller fik opgøret en kedelig start. Barcelona-spillerne var hurtigere i både tanke og handling, og efter fem minutter var stillingen 5-1. Herefter hang Aalborg bedre på - primært fordi gæsterne viste god skarphed i kontrafasen.

Mikael Aggefors sprællede dog forgæves i Aalborg-målet, men han fik heller ikke hjælp af sit forsvar. Cheftræner Stefan Madsen måtte tage en time out, hvor han forlangte mere fysik og aggressivitet i forsvaret.

Det hjalp - i hvert fald kortvarigt. Aalborgenserne havde samtidig ingen problemer med at finde ved gennem Barca-forsvaret og fik kontakt ved 14-14.

Det fik hjemmeholdets træner til at skifte hele sit hold ud. Ind kom seks nye spillere - heriblandt den kroatiske playmaker Luka Cindric - og så blev der skruet op for volumenknappen på det spanske hold. Aalborg - nu med Kristian Sæverås i målet - blev udsat for et sandt bombardement, og ved pausen førte Barcelona med 22-17.

Netop Kristian Sæverås indledte anden halvleg med et par fine redninger, men i den anden ende begyndte også Barcelonas danske keeper, Kevin Møller, at tage fra, så Aalborg formåede ikke at komme nærmere. Og som minutterne gik fornemmede man, at begge hold havde svært ved at holde koncentrationsniveauet defensivt. Målene raslede ind i begge ender. Dog mest i Aalborgs.

Ved stillingen 32-25 tog Stefan Madsen endnu en time out - med stort set samme budskab som i den første: Nemlig med et krav om mere fysik, hårdhed og engagement fra sine spillere. Men Aalborg havde ikke redskaberne til at dæmme op for Barcelonas offensiv.

Nordjyderne kunne dog glæde sig over en god angrebskamp og 35 flotte mål. Og ikke mindst over, at mulighederne for avancement fra gruppespillet stadig ser fremragende ud.