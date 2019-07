Blandet nordjysk åbningsdag ved Golf-EM

GOLF: De danske landshold i golf tog tirsdag hul på årets europæiske amatørmandskaber, hvor hold fra hele Europa over de næste fire dage dyster om EM-trofæet.

De danske kvinder fik en fornuftig start med en samlet førstedag i syv slag under par, men der er dog et stykke op til toppen, hvor Italien imponerede med hele 17 slag under par.

Frederikshavnske Puk Lyng Thomsen, der i sidste uge vandt den store danske turnering, Danish International Ladies Amateur Championship, var næstbedst på det danske hold på førstedagen, hvor hun gik en runde i et slag under par med to birdies og en bogey undervejs på runden.

Hos herrerne er Aalborg Golf Klubs Hamish Brown med for første gang. Han havde dog ikke en god dag med en runde i fire slag over par. Danmark var samlet seks slag over par og har dermed 15 slag op til England og Irland i spidsen af turneringen.