Bo Zinck bliver en del af AaB: Det skal han lave

AALBORG:Siden Bo Zinck sagde farvel til rollen som cheftræner i Fortuna Hjørring, har det stået hen i det uvisse, hvad den nordjyske fodboldpersonlighed skal bruge sin tid på.

Det ligger nu fast, at han skal hjælpe AaB på flere områder. Bo Zinck får flere opgaver hos klubben, der i den kommende sæson skal forsøge at rykke tilbage i Superligaen.

- Jeg skal scoute modstanderhold for førsteholdet. Jeg skal altid se en kommende modstander live i den sidste kamp, inden de skal møde AaB, og så kan Jim Holm Larsen trække på mig i forhold til scouting af spillere i de danske divisionsrækker, siger Bo Zinck, der også får en trænerrolle.

- Derudover bliver jeg også tilknyttet som assistenttræner på AaB's danmarksseriehold. Det er perfekt for mig, for på den måde får jeg også stadig styret min lyst til at være træner, siger Bo Zinck.

Danmarksserieholdet bliver i fremtiden omtalt som U23-holdet, og her skal Bo Zinck assistere Casper Fallinbgorg, der er cheftræner for AaB's andethold.

Bo Zinck er allerede godt i gang med sine nye arbejdsopgaver. Således var han en tur i Brøndby mandag. Her var opgaven at se B93, der er AaB's modstander i sæsonpremieren. Den kamp endte for øvrigt 8-2 til Brøndbys reserver, så her fik Bo Zinck et godt indtryk af, hvor københavnerne kan rammes.

Han glæder sig til at komme i gang med arbejdsopgaverne i AaB.

- Det er med ærefrygt og stolthed, at jeg skal hjælpe AaB. Det er min hjerteklub, så det ser jeg virkelig frem til, siger Bo Zinck, der primært har været i dialog med AaB's tekniske chef James Gow og Claus Fallingborg fra moderklubben om den nye rolle.

Der er hverken tale om deltids eller fuldtidsjob til Bo Zinck, der beholder sit job som stålsælger. Det er en perfekt kombination for Zinck, der på den måde får mættet sin fodbold-sult samtidig med, at han kan følge sønnerne, der begge spiller fodbold i AaB.

- Jeg glæder mig til at prøve den her form for involvering i fodbold. Det kan sagtens tænkes, at det er den slags opgaver, jeg gerne vil være med til at løse i fremtiden, siger Bo Zinck, der hilses velkommen af AaB's sportsdirektør Ole Jan Kappmeier.

- Vi er altid interesserede i at forbedre vores muligheder, og når der kommer en mand som Bo Zinck, der kender de danske rækker indgående, og siger at han gerne vil hjælpe os, så er vi lydhør, siger Ole Jan Kappmeier.