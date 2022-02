Bo Zinck drømmer om to oprykninger på et år

FODBOLD:Oprindeligt var det planen, at Bo Zinck først skulle være tiltrådt som ny cheftræner i Thisted FC fra næste sæson, men det blev der lavet om på tirsdag.

Thisted FC og Zincks hidtidige arbejdsgiver Jammerbugt FC er nemlig blevet enige om at fremrykke skiftet, så Bo Zinck allerede onsdag står i spidsen for sin første træning i klubben, som han også var cheftræner i fra 2015 til 2017.

- Det er en aftale, der passer alle parter rigtig godt. Jeg har fået gjort arbejdet færdigt i Jammerbugt, så jeg er klar til at starte i Thisted allerede nu. Alle er glade, konstaterer Bo Zinck.

Det fremrykkede skifte betyder, at Thisted FC's hidtidige cheftræner Bo Thomsen er blevet afskediget et halvt år før kontraktudløb.

- Når sådan noget sker, vil det være på bekostning af andre, og sådan er fodboldverdenen desværre også, men jeg er glad for, at jeg kan komme i gang nu, for det vil give os en masse, at vi allerede kan komme i gang med arbejdet nu.

- Vi er selvfølgelig bagud på point, fordi jeg kommer ind midt i en opstart, så jeg skal i gang med at påvirke tingene med det samme. Det bliver dog uden stress, for jeg synes, at der har været nogle rigtig gode ting i gang i Thisted, men der er også ting, som jeg synes, at vi skal i gang med at arbejde med i en fart. Derfor kommer det også meget belejligt, at der venter en træningslejr inden sæsonstart, siger Bo Zinck.

Søndag 20. februar rejser Bo Zinck med sin nye spillertrup på træningslejr i Tyrkiet, og her skal han forsøge at lægge forarbejdet til en forårssæson, hvor han måske kan gentage sidste sæsons bedrift med Jammerbugt FC, som han rykkede op i landets næstbedste række.

Thisted overvintrer dog med fem point op til Hillerød på den oprykningsgivende andenplads.

- Jeg vil være tilfreds, hvis vi lykkes med de ting, jeg har sat mig for. Jeg vil som i Jammerbugt gerne have rækkens mest fleksible hold. Vi skal både være stærke defensivt og kunne styre en kamp.

- For at jeg skal være rigtig tilfreds, vil jeg også rigtig gerne have, at vi spiller med om oprykning til det sidste. Jeg kan næsten ikke tillade mig det, i betragtning af at vi er fem point efter, men det ligger da i baghovedet, at det kunne være rigtig sjovt at rykke op to gange på ét år. Det tror jeg ikke, at der er mange, der har præsteret, siger Bo Zinck.

Nordjyske har været i kontakt med Thisted FC's nu fyrede cheftræner, Bo Thomsen, men han har ikke ønsket at kommentere tirsdagens begivenheder.