Bo Zinck efter Jammerbugt-nedtur: - Vi gjorde næsten alt rigtigt i 60 minutter

FODBOLD:Selvom det ser suverænt ud på papiret, når Nykøbing FC søndag vandt 4-1 over Jammerbugt FC i NordicBet Ligaen i fodbold, så ærgrer kampens forløb alligevel nordjydernes cheftræner.

- Vi startede lidt som hunde i et spil kegler de første minutter, men det var som om, at den straffesparksredning, Marcus Bundgaard lavede efter få minutter, vækkede hele holdet, siger Bo Zinck.

I stedet kom Jammerbugt FC foran 1-0 på et straffespark i den modsatte ende, som anfører Christian Rye satte sikkert ind.

- Derefter synes jeg, at vi rent defensivt gjorde alle de rigtige ting i resten af første halvleg. De skabte stort set ingenting, og vi sad med en rigtig god fornemmelse i pausen, siger Bo Zinck.

Anden halvleg var tæt på at starte perfekt for Jammerbugt, men en tværpasning nåede ikke frem til Sead Gavranovic. I stedet løb Nykøbing ned i den anden ende og udlignede ved en helt fri Sebastian Koch.

- Det er flot sparket ind, men han må jo ikke få lov at stå så meget fri. Det er de der momenter, der afgør fodboldkampe, og kort efter holdt vi ikke bagkæden intakt, så de kunne få lov at løbe forbi os og score til 2-1. Det bliver vi nødt til at gøre bedre og lære af, siger Bo Zinck.

Jammerbugt-træneren medgiver dog, at Nykøbing i den sidste halve time var altdominerende og ikke ufortjent fik øget til både 3-1 og 4-1.

- Der var de virkelig gode, men det ærgrer mig, at vi ikke havde holdt dem stangen noget længere tid, for så tror jeg, de kunne være blevet frustrerede.

Med sejren konsoliderede Nykøbing FC sjettepladsen, mens Jammerbugt må tage til takke med ottendepladsen.

- Målsætningen er, at vi skal redde os, så vores sæsonstart har bestemt været godkendt. Jeg ser heller ikke en masse sorte skyer over os, men vi skal arbejde hårdt på at blive bedre til at holde niveau i 90 minutter og ikke kun i 60, som det var tilfældet i Nykøbing, slutter Bo Zinck.