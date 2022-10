Bo Zinck er ikke hævngerrig før Thisted-besøg

FODBOLD:For fire måneder siden stoppede Bo Zinck som cheftræner for herreholdet i Thisted FC efter en episode til klubbens afslutningsfest.

Fredag er Zinck dog tilbage på Sparekassen Thy Arena, når han i sit nye job som cheftræner for Fortuna Hjørrings mandskab i Gjensidige Kvindeligaen skal på besøg hos FC Thy-Thisted Q.

Det er dog ikke en revanchelysten træner, der kommer på besøg.

- Nej, det er det ikke. Jeg vil rigtig gerne vinde kampen, men det vil jeg altid. Dame- og herredelen i Thisted er to vidt forskellige ting, og jeg har meget stor respekt for de folk i dameafdelingen. Jeg har gået der og set, hvor hårdt de har arbejdet for tingene.

- Der er en masse mennesker i Thisted, som jeg stadig har kontakt med, og jeg har masser af positive minder derfra, så det bliver fantastisk at komme tilbage, siger Bo Zinck, der fik en sejr i sin debut, da Fortuna Hjørring i sidste weekend besejrede AGF med 1-0.

Alligevel har vendelboerne revanche til gode fredag aften, fordi FC Thy-Thisted Q vandt sæsonens første indbyrdes møde mellem Gjensidige Kvindeligaens to nordjyske hold.

- Jeg tror, at de er sultne efter revanche. Når vi møder Fortuna, vinder de vel otte ud af ti gange, så de er måske mere opsatte, end de var til den første kamp. Måske undervurderede de lidt ubevidst os sidste gang, men det tror jeg ikke, at de kommer til denne gang, siger Peer Lisdorf, der er cheftræner i FC Thy-Thisted Q.

Med ansættelsen af Bo Zinck har Fortuna Hjørring dog visket tavlen ren.

- Jeg kommer nok til at nævne det før kampen, at Thisted vandt sidste gang, men ellers er det ikke noget, der har fyldt så meget. Jeg tror, at det havde været anderledes, hvis jeg også havde været træner sidst, men nu er vi begyndt på noget nyt.

- Vi skal op imod et godt hold med nogle meget tydelige styrker, så det bliver en svær opgave, men den er ikke uløselig. Vi er favoritter stort set hver gang, vi går på banen, og sådan skal det også være denne gang, siger Bo Zinck.

Fredagens kamp er en direkte duel om tredjepladsen, som før kampen indtages af FC Thy-Thisted Q, der har et enkelt point mere end Fortuna Hjørring.

- Jeg synes også, at Fortuna spillede godt, da Martin (den nu fyrede cheftræner Martin Møller Kristensen, red.) var træner. De har en dygtig trup, og nu har de måske fået ny energi med en ny træner, ligesom de fik selvtillid ved at slå AGF. Det bliver en svær kamp, som bliver afgjort i felterne, så som jeg plejer at sige, handler det om at sparke bolden væk og sparke bolden ind, siger Peer Lisdorf.

Der er kampstart i Thisted klokken 17.