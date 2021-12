Bo Zinck får ingen afskedskamp med Jammerbugt FC: Sne aflyser årets sidste kamp

FODBOLD:Det var planen, at Jammerbugt FC skulle have spillet årets sidste kamp mod Fremad Amager i Hjørring på Energi Nord Arena, men det bliver der ikke noget af, for kampen er aflyst.

- Der ligger simpelthen for meget sne på banen til, at vi kan nå at rydde den. Der ligger 40-45 centimeter sne flere steder på banen, og selv hvis vi kunne det, ville det stadig være problematisk at spille kampen på grund af de lave temperaturer, forklarer Jammerbugt FC's direktør Søren Als Christiansen.

Der er endnu ikke fastlagt en ny dato, men det ligger fast, at kampen spilles i 2022.

- Planen er den, at man prøver at finde en afviklingsdato i det nye år, før turneringen genoptages, siger Søren Als Christiansen.

Aflysningen betyder, at klubbens legendariske træner Bo Zinck ikke får en decideret afskedskamp efter flere succesfulde år som cheftræner for klubben.

- Det er naturligvis ærgerligt, men vi må bare forsøge at give Bo en hyldest, når vi skal have afslutningsfest, konstaterer Søren Als Christiansen.