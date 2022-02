Bo Zinck glad efter første uge og første kamp: - Vi skal være et godt gedigent jysk hold

FODBOLD:- Det er dejligt at være tilbage, det har været en god uge, og det er dejligt at være tilbage med at vinde. Det gør den kommende træningsuge lidt lettere, siger Bo Zinck om sin tilbagekomst som cheftræner hos Thisted FC, et sted han sidst var fra 2015 til 2017, før han tog til Jammerbugt FC.

- De har taget godt imod, en rigtig fin trup, og en fantastisk klub at komme tilbage til, så jeg er meget glad i dag.

Cheftræneren stod lørdag i spidsen for sit hold for første gang siden overtagelsen, og det lykkedes at vinde kampen mod Ringkøbing med 6-1 efter to træninger med Bo Zinck i spidsen.

- Det var dominans fra start til slut et eller andet sted, som det måske kunne forventes. Vi har trænet rigtig hårdt i løbet af ugen, og det så godt ud rent fysisk. Vi fik prøvet nogle af de ting, vi har arbejdet med rent offensivt, og nogle ting så fornuftige ud, og nogle ting skal vi have rettet på, men sådan er det på det her stadie. Defensivt så det rigtig fint ud, undtagen at vi indkasserede et meget mærkeligt mål på hjørnespark, ellers giver vi ikke en chance væk i kampen, lyder det fra Bo Zinck.

- Vi skal turde mere med bolden i det etablerede angrebsspil, og der er nogle paletter i spillet, vi skal have forbedret, men det ville også være mærkeligt, hvis det sidder i skabet efter to træninger og én kamp.

Der er ingen tvivl om, at Bo Zinck har høje forventninger til sine hold, og det kendetegnes også ved, hvad hans hold skal være dygtige til - alt.

- Vi skal være dygtige til at tage initiativ i fodboldkampe, og vi skal være i toppen af alle parametre. Vi skal simpelthen kunne det hele, så det er en forholdsvis lang rejse, vi skal ud på, siger Bo Zinck om, hvad et hold under ledelse af Bo Zinck skal kunne.

- Vi behøver ikke være de bedste til en enkelt ting, men vi må for eksempel ikke være dårlige på standardsituationer, det duer ikke. Vi kan komme til at møde modstandere, der er bedre på bolden end os, og der skal vi kunne stå lavt. Vi skal kunne penetrere modstanderens områder, når vi møder hold som i dag.

Bo Zinck anerkender, at der både er stjerner og rigtig dygtige spillere på holdet, og nogle gange kan det gå udover holdet, men cheftræneren ønsker at skabe et sammentømret hold.

- Vi skal være et hold. Vi skal være et godt gedigent jysk hold, der skal kunne rigtig mange ting og være pisse træls at spille mod, slutter Bo Zinck om det udtryk, han ønsker at skabe i Thisted.

Thisted FC tager om en uges tid til Tyrkiet på træningslejr for at få nogle bedre træningsmuligheder og få lagt ekstra på, før det går løs 11. marts mod Skive i 2. division, hvor Thisted har fem point op til Hillerød på andenpladsen.