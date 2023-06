Bo Zinck nærmer sig nyt job, men først skal han vinde sin første pokal

AALBORG:Med 11 danske mesterskaber og 10 pokaltitler befinder Fortuna Hjørring sig ganske scenevant i kampen om trofæerne, men onsdagens pokalfinale mod FC Nordsjælland bliver til gengæld en helt ny oplevelse for holdets cheftræner.

For det bliver første gang, at Bo Zinck skal lede sit hold i en finale.

- Jeg ved jo ikke, hvordan det bliver, for jeg har aldrig prøvet det før. Jeg er stolt og beæret over at stå i en pokalfinale, og som jeg sagde til spillerne, ved man aldrig, om man får lov til at prøve det igen, så den skal have fuld gas. En pokalfinale kommer man til at kunne huske i resten af sit liv, siger Bo Zinck.

Onsdagens kamp spilles på Aalborg Portland Park som en del af DM-ugen, hvor der i de kommende dage dystes om de danske mesterskaber i 40 forskellige sportsgrene i Aalborg.

- For en dreng fra Arden, der nu bor i Pandrup, er det specielt at få lov til at spille her. Det er et stadion, jeg har besøgt ofte, og det kunne være stort at løfte pokalen her. Jeg tror også, at det kommer til at gøre noget godt for kvindefodbolden, at kampen er en del af DM-ugen, siger Bo Zinck.

Den første finale bliver med sikkerhed også den sidste i spidsen for Fortuna Hjørring for Bo Zinck. Den tidligere Jammerbugt- og Thisted-træner blev i efteråret hentet ind som afløser for fyrede Martin Møller Kristensen, men fra næste sæson overlader han tøjlerne til Lene Terp.

Bo Zinck valgte for en måneds tid siden selv at stoppe i Fortuna Hjørring uden at have et nyt job på hånden, men nu nærmer en afklaring sig måske.

- Jeg er i dag (tirsdag, red.) måske blevet lidt klogere på, hvad fremtiden bringer. Jeg kan ikke sige så meget om det, for så meget ved jeg faktisk heller ikke selv, men det er ikke som cheftræner. Det er i en anden rolle, men med det, jeg er blevet fortalt, lyder det meget spændende, siger Bo Zinck.

Bo Zinck og Fortuna Hjørring er favoritter til at få pokalen med hjem efter onsdagens finale mod FC Nordsjælland. Foto: Bente Poder

Først gælder det dog om at få sat et godt punktum i Fortuna Hjørring, der onsdag kan vinde pokalturneringen for andet år i træk.

- Resultatet i morgen kommer ikke til at ændre på, at jeg har haft en rigtig god tid i Fortuna, hvor jeg har mødt nogle gode mennesker, der har været rigtig træningsparate og har behandlet mig godt, men det er klart, at vi nok får en lidt sjovere onsdag aften, hvis vi står med pokalen.

- Tilbage står dog, at jeg har lært en masse i de sidste otte måneder, og i virkeligheden skulle jeg måske have været kvindetræner tidligere i min karriere. Det giver noget til ens lederskab, at man har prøvet at træne begge køn, konstaterer Bo Zinck.

Pokalfinalen mellem Fortuna Hjørring og FC Nordsjælland fløjtes i gang onsdag aften klokken 18.30.