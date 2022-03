Bo Zinck ser frem til Thisted-comeback: - Får vi muligheden for at rykke op, gør vi det

FODBOLD:Efter godt fire et halvt års fravær sætter Bo Zinck sig igen på hjemmeholdets trænerbænk på Sparekassen Thy Arena, når Thisted FC fredag aften tager imod Skive IK i forårspremieren i 2. division.

Den 43-årige nordjyde overtog 8. februar tøjlerne fra fyrede Bo Thomsen og har dermed haft en lille måned til at forberede sit hold til forårssæsonen. I sidste weekends generalprøve blev det til et 1-2-nederlag til VSK Aarhus.

- Jeg ved sgu ikke helt, hvor vi står. Tager vi anden halvleg mod VSK ud, synes jeg, at vi har været ret solide og gode til at skabe chancer. Sammen med spillere og stab forsøger jeg at implementere nogle nye ting, og det ville være dumt at sige, at vi er i mål.

- Vi er dog et fint sted i forhold til at kunne vinde i morgen, selv om vi skal op imod et godt hold, der også har flere penge på kistebunden end os andre. Vi har arbejdet med mange ting, og de begynder ligeså stille at sætte sig, så det ser fint ud, og jeg er fortrøstningsfuld, siger Bo Zinck.

Den tidligere Jammerbugt-træner har heller ikke haft søvnløse nætter over, hvordan han skal sætte sin startopstilling sammen.

- Truppen er stor, men det er samtidigt et smalt hold. Kvaliteten i startopstillingen er god, men nogle af dem, der skal presse dem, har været skadet i opstarten. Derudover har vi nogle unge spillere, der skal føres frem, og skulle jeg ønske mig noget, ville det være, at vi gør nogle af dem klar til at være divisionsspillere, eller at vi til sommer henter nogle stykker ind, så konkurrencen bliver styrket, siger Bo Zinck, der må klare sig uden midtbanespilleren Christian Hørby i fredagens forårspremiere.

Cheftræneren har generelt fået et glædeligt gensyn med Thisted FC, som han forlod i sommeren 2017 for at vende tilbage til Jammerbugt FC.

- Det har været dejligt at komme tilbage. Det er nogle dejlige mennesker, der er her, og fordelen for mig er jo, at jeg kender mange af dem i forvejen. Jeg er også glad for at være tilbage i den rolle, hvor jeg er bedst, siger Bo Zinck med henvisning til, at han ved årsskiftet blev flyttet fra en rolle som cheftræner til at være sportslig ansvarlig i Jammerbugt FC.

I sin første periode i Thisted FC lykkedes han lige akkurat ikke med at rykke op i landets næstbedste række, men det gjorde han til gengæld i sidste sæson i Jammerbugt. Skal den bedrift gentages i denne sæson, skal Zincks Thisted-hold hente enten fem point på Hillerød eller ni point på Næstved, der i øjeblikket indtager de to oprykningspladser.

- Vores muligheder afhænger jo meget af, hvordan vi kommer i gang, og den første runde kan være meget skelsættende for hele rækken. Taber vi til Skive, og vinder Hillerød over B93, kan meget jo være sat på plads.

- Vi skal bruge de sidste kampe i grundspillet på at vinde så mange kampe som muligt, så vi får et sjovt slutspil. Får vi muligheden for at rykke op, gør vi det, men sker det ikke, kan vi jo også bruge det til at finde ud af, hvad vi skal rette til, for oprindeligt var det her jo et projekt, der først skulle starte til sommer, siger Bo Zinck.

Opgøret mellem Thisted FC og Skive IK, der har den tidligere Thisted-spiller og -træner Christian Flindt Bjerg som cheftræner, fløjtes i gang fredag aften klokken 19.