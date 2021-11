Bo Zinck siger stop som cheftræner for Jammerbugt FC

FODBOLD:Når Jammerbugt FC 4. december har spillet årets sidste kamp i 1. division (NordicBet Ligaen), takker Bo Zinck af som cheftræner.

Efter at have stået i spidsen for holdet i det seneste fire og et halvt år overgår han 1. januar til en nyoprettet stilling som "head of sport" i fodboldklubben. Det sker efter en længere dialog med klubejer Klaus-Dieter Müller om fremtiden.

- 2021 har på mange måder været en vanvittigt år med corona, oprykning til 1. division, ny udenlandsk ejer og kæmpe udskiftning i spillertruppen. Nu giver jeg den også fuld power til efterårets sidste to kampe, men så er der nok heller ikke mere strøm tilbage på mig, erkender Bo Zinck.

Den hidtidige assistenttræner, Nabil Trabelsi, overtager cheftrænerposten hos Jammerbugt FC, mens Jan Rasmussen fortsætter som assistent.

Nabil Trabelsi (th.) avancerer 1. januar fra assistent til cheftræner for Jammerbugt FC. Arkivfoto: Lars Pauli

Bo Zinck fortæller, at han er lettet over, at der nu er truffet en beslutning om hans fremtid. Han ser frem til at prøve kræfter med en helt anderledes hverdag i 1. divisionsklubben.

- Cheftrænere kommer og går jo, og nu har jeg været i spidsen for holdet i samlet set næsten otte år - uden at blive fyret. Den statistik vil jeg jo gerne holde, og måske kunne det være en langsigtet rolle for mig at være head of sports. Jeg skal hjælpe trænerteamet med at organisere det praktiske og samtidig være en slags støttepædagog for spillerne, forklarer den snart forhenværende cheftræner.

Jammerbugt FC indtager før efterårets sidste to spillerunder en overraskende niendeplads i landets næstbedste fodboldrække. De har høstet 15 point i 16 kampe og ligger foran både Vendsyssel FF og Hobro IK i tabellen.