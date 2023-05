Bo Zinck skifter spor i jagten på nyt trænerjob

HJØRRING:Fodboldfremtiden er uvis for Bo Zinck, når han efter denne sæson stopper som cheftræner i Fortuna Hjørring.

Vendelboerne ville gerne have forlænget med Bo Zinck, men det har han takket nej til uden at have et andet trænerjob på hånden.

- Det har ikke noget med Fortuna at gøre, og selv om nogle måske tænker, at det har noget med kvindefodbold at gøre, har det heller ikke det. Jeg er taknemmelig for at have fået chancen i en traditionsklub, og det har været en fornøjelse at træne pigerne i de her 10 måneder og få et bedre kendskab til kvindefodbold.

- Det handler om, at jeg søger et sted, hvor jeg enten kan komme ind i et fuldtidssetup eller alternativt finde noget, der harmonerer bedre med mit familieliv og mit civile job, fortæller Bo Zinck.

Den tidligere Thisted- og Jammerbugt-træners ambitioner er uændrede.

- Jeg stopper ikke i Fortuna, fordi jeg er træt af at være træner. Det er mere det med at have to job at skulle jonglere, når jeg samtidig har en familie, jeg gerne vil være der for. Jeg har to drenge på 11 og 14 år, der giver den gas i AaB, og det vil jeg også gerne følge med i.

- Mine ambitioner er der stadig, og i al beskedenhed synes jeg også, at jeg har kvalifikationerne og resultaterne til at få chancen i et fuldtidssetup. Bliver det i en superligaklub, tænker jeg, at jeg maksimalt kan sigte efter et assistenttrænerjob, men det kan også være som transitions- eller U19-træner.

- Det vigtige er, at det er i et fuldtidssetup, for i min verden er der stor forskel på at være i et fuldtidssetup og at være fuldtidstræner. Jeg har haft min andel af aftentræninger i de seneste 15 år, siger Bo Zinck.

Et alternativ er en beskæftigelse, der kan harmonere med det civile job som sælger hos stål- og metalgrossisten Tibnor.

- Det kunne være som analytiker eller scout. Jeg har haft en god læretid i Jammerbugt, hvor jeg havde alle opgaverne. Jeg var også scout for Kolding, inden jeg startede i Fortuna, og det passede mig fint, siger Bo Zinck.

Lige nu ligger der dog ikke nogen konkrete jobtilbud på nordjydens bord.

- Der er altid nogle henvendelser. Nogle er mere løse end andre, men jeg har ikke noget, som jeg kan sætte mig ned og skrive under på i morgen. Jeg har truffet beslutningen om at stoppe i Fortuna med baggrund i, hvad jeg gerne vil. Det er selvfølgelig lidt underligt ikke at vide, hvad der skal ske, men jeg har det godt med min beslutning, siger Bo Zinck.

Først gælder det dog de sidste uger som Fortuna Hjørring-træner. De tre sidste spillerunder kan ikke ændre på, at vendelboerne slutter på tredjepladsen i Gjensidige Kvindeligaen, men til gengæld venter der 21. juni en pokalfinale mod FC Nordsjælland på Aalborg Portland Park.

- Vi vil selvfølgelig rigtig gerne vinde den pokalfinale, men da jeg sagde ja til jobbet i Fortuna, var opgaven jo også at lave et hold, der kan spille med om guldet i næste sæson. Kigger man isoleret på slutspilsstillingen, er vi to point fra de bedste, så vi er godt på vej.

- Vi har også en hjemmekamp mod HB Køge, og det er jo næsten den vigtigste kamp, fordi vi kan få indflydelse på mesterskabskampen mellem dem og Brøndby. Vi kommer bestemt ikke til at lægge os ned, siger Bo Zinck.

Fortuna Hjørring har allerede fundet afløseren for Bo Zinck, idet Lene Terp i næste sæson sætter sig i cheftrænersædet.