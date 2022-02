Bo Zinck starter i Thisted før tid

FODBOLD:Bo Zinck tiltræder med øjeblikkelig virkning som cheftræner hos Thisted FC, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Bo Zinck skulle være tiltrådt i Thisted til sommer, men det skifte er nu blevet fremrykket. Det betyder, at den hidtidige Thisted-træner Bo Thomsen er fritstillet med øjeblikkelig virkning.

- Vi var afklaret med, at Bo Thomsen skulle stå i spidsen for holdet frem mod sæsonafslutningen til sommer, hvorefter Bo Zinck ville tage over. Tingene kan dog hurtig ændres i fodboldverdenen og da vi fik muligheden for at tilknytte Bo Zinck nu, mener vi det er det sportslig rigtige at gøre, siger Thisted-direktør Peter Friis.

Zinck er dog også tilknyttet Jammerbugt i foråret, lyder det i en pressemeddelelse fra klubben, hvor han fra årsskiftet overgik fra jobbet som cheftræner til sportslig ansvarlige.

- Det vil foregå på konsulentbasis i form af opgavesupport af mere administrativ karakter samt opgaveoverdragelse i det hele taget. Hensigten er et sikre en god overgang til klubbens nye sportslige set up, skriver Jammerbugt i pressemeddelelsen.